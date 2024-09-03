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Posted Сегодня, 11:43

Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:53

Updated Сегодня, 11:53

TagilCity.ru снова стал самым цитируемым в социальных сетях СМИ Нижнего Тагила

TagilCity.ru стал вторым СМИ среди самых цитируемых в соцсетях в Свердловской области

3 сентября 2024, 11:43
Фото: tagilcity.ru

TagilCity.ru снова стал самым цитируемым в социальных сетях СМИ Нижнего Тагила

Сетевое издание TagilCity.ru заняло вторую строку в рейтинге самых цитируемых средств массовой информации Свердловской области в социальных сетях. Это единственное СМИ Нижнего Тагила, которое представлено в обзоре MediaMetrics.

За последний месяц лета в социальных сетях TagilCity.ru вышло 1329 новостей, по которым было совершено 69 059 переходов. В среднем на одну новость приходится 51 переход. В рейтинге агрегатора MediaMetrics участвуют 100 сайтов Свердловской области.

Возглавил рейтинг СМИ Каменска-Уральского — ku66, тройку замыкают также коллеги из Каменска-Уральского — k-ur.info.

Редакция TagilCity.ru благодарит подписчиков социальных сетей за доверие и верность нашему ресурсу. В наши социальные сети ежедневно пишут люди и сообщают свои новости, которые мы берем в работу. Мы всегда на связи!
TagilCity.ru вошел в топ-3 цитируемых в соцсетях СМИ по региону
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В мае стало известно, что TagilCity.ru вошел в число десяти самых цитируемых изданий региона и единственным в этом ключе СМИ Нижнего Тагила, попав на седьмую строку рейтинга Медиалогии. 

TagilCity.ru вошел в топ-10 самых цитируемых изданий Свердловской области
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