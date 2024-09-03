TagilCity.ru стал вторым СМИ среди самых цитируемых в соцсетях в Свердловской области

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
За последний месяц лета в социальных сетях TagilCity.ru вышло 1329 новостей, по которым было совершено 69 059 переходов. В среднем на одну новость приходится 51 переход. В рейтинге агрегатора MediaMetrics участвуют 100 сайтов Свердловской области.
Возглавил рейтинг СМИ Каменска-Уральского — ku66, тройку замыкают также коллеги из Каменска-Уральского — k-ur.info.
Редакция TagilCity.ru благодарит подписчиков социальных сетей за доверие и верность нашему ресурсу. В наши социальные сети ежедневно пишут люди и сообщают свои новости, которые мы берем в работу. Мы всегда на связи!
В мае стало известно, что TagilCity.ru вошел в число десяти самых цитируемых изданий региона и единственным в этом ключе СМИ Нижнего Тагила, попав на седьмую строку рейтинга Медиалогии.