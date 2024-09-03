Убираем морковь в сентябре: в какие дни лучше всего собирать и как хранить

В некоторых регионах сентябрь может быть уже достаточно холодным, и ночные заморозки могут негативно повлиять на корнеплоды. Если ожидаются заморозки, лучше собрать морковь, чтобы избежать повреждений. А если в сентябре синоптики прогнозируют затяжные дожди, то морковь попросту может начать гнить прямо в земле из-за переувлажнения почвы. И хотя морковь не боится заморозков и холодов, лучше не откладывать уборку урожая в долгий ящик. Эксперты портала «Белновости» дали несколько советов, когда и как это лучше сделать.