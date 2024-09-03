Убираем морковь в сентябре: в какие дни лучше всего собирать и как хранить

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Морковь обычно готова к сбору через 70-120 дней после посева в зависимости от сорта. Если вы посеяли морковь весной или в начале лета, то к сентябрю она созревает. Обычно корнеплод считается готовым, когда его диаметр достигает 2-5 сантиметров. Можно выкопать парочку морковок на пробу, чтобы оценить их качество.
В некоторых регионах сентябрь может быть уже достаточно холодным, и ночные заморозки могут негативно повлиять на корнеплоды. Если ожидаются заморозки, лучше собрать морковь, чтобы избежать повреждений. А если в сентябре синоптики прогнозируют затяжные дожди, то морковь попросту может начать гнить прямо в земле из-за переувлажнения почвы. И хотя морковь не боится заморозков и холодов, лучше не откладывать уборку урожая в долгий ящик. Эксперты портала «Белновости» дали несколько советов, когда и как это лучше сделать.
Существуют разные взгляды о влиянии Луны на сбор и хранение урожая. Этот вопрос уже многие годы обсуждают как садоводы, так и ученые. Многие дачники считают, что сбор урожая в определенные лунные фазы положительно сказывается на его хранении. Корнеплоды (морковь, картофель, свеклу) обычно рекомендуют убирать во время убывающей Луны. Считается, что в этот период растет количество питательных веществ в корнях, что делает их более сладкими и устойчивыми к гниению.
В сентябре благоприятные дни для уборки моркови по лунному календарю:
Наилучшие условия для уборки моркови — это сухая погода после продолжительного периода влажности. Корнеплоды успели получить необходимое количество влаги для сочности и хорошего роста, а затем успели подсохнуть. В этот период минимальны риски повреждения корнеплодов при выкапывании. К тому же их проще очистить от земли. Идеальным будет облачный день. Приступать к уборке лучше в утренние часы, когда земля чуть-чуть влажная.
Аккуратно подкопайте корнеплоды с одной стороны, чтобы не повредить их. Начните с внешних рядов и постепенно переходите к внутренним. При извлечении моркови не тяните за ботву слишком сильно — она может оторваться. Если ботва не очень крепкая, можно аккуратно покрутить корнеплод, чтобы его легче было извлечь из почвы. После этого отрежьте ботву, оставляя не более 1-2 сантиметров от корнеплода. Это предотвратит потенциальное заражение и уменьшит потерю влаги.
Перед хранением корнеплоды необходимо подсушить на воздухе, но не под прямыми солнечными лучами. Хранить морковь нужно в прохладном и темном месте. Идеальные условия — погреб или подвал. Оптимальная температура хранения — около 0 градусов, влажность воздуха 90-95%. При хранении время от времени проверяйте собранную морковь на предмет повреждений или гнили.
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