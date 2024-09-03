tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 12:16

Published Сегодня, 12:16

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

В 46% самарских компаний есть возможность работать удаленно

3 сентября 2024, 12:16
Аналитики выяснили, в какой сфере работодатели лояльнее относятся к сотрудникам на удаленке.

Чаще всего трудятся не в офисе IT-специалисты, на втором месте — сотрудники отдела продаж и сервиса обслуживания клиентов, на третьем — бухгалтеры. Дистанционно позволяют выполнять свои задачи конструкторам, проектировщикам и архитекторам, а также специалистам отдела кадров и делопроизводства, кол-центров и юристам.

Удаленный режим работы есть в 46% самарских компаний, однако доля людей, работающих из дома, составляет всего 11%, пишет sovainfo.ru.

Из-за рубежа трудятся 5% специалистов.

Подпишитесь
Найдено тело пропавшей в Нижнем Тагиле 11-летней Насти
Сегодня, 08:59
В Екатеринбурге арестована директор столовой, которая обеспечивала едой 19 школ
Вчера, 14:15
В Нижнем Тагиле не нашли подрядчика на ремонт улицы за 5 миллионов рублей
Вчера, 11:44
Замдиректора и бывший ученик подрались в гимназии №37 Екатеринбурга
Вчера, 15:37
Вонь в НМУ и день с формальдегидом: стало известно о выбросах в Тагиле за август
Сегодня, 11:00
Ветеран труда УВЗ в Нижнем Тагиле ушел из жизни на 86 году
Сегодня, 03:39