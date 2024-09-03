В «Авито» отметили рост спроса на различные услуги в России

Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
Modified Сегодня, 16:15
Updated Сегодня, 16:15
Об этом рассказал старший управляющий директор «Авито Услуг» Артем Кумпель.
Исследование, проведенное «Авито Услугами» совместно с агентством маркетинговых исследований ORO, показало, как выглядит рынок исполнителей услуг в России с экономической точки зрения. В стране действуют 6,7 миллиона провайдеров, которые за год обрабатывают 3,4 миллиарда заказов. Годовой оборот рынка услуг достигает 16,2 триллиона рублей.
В общей сложности в сфере услуг заняты 17,9 миллиона человек (54% работают в микробизнесе, 29% оказывают услуги в частном порядке, 10% относятся к малым предприятиям и 7% — к среднему и крупному бизнесу).
Среди всех заказов 77% приходятся на физических лиц, 18% — на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а 5% — на государственные структуры. Тем не менее частные исполнители приносят лишь 30% от общего дохода (5 триллионов рублей). Лидерами по доходам являются представители микробизнеса — 10 триллионов рублей, или 63% от общей выручки рынка услуг.
По словам Артема Кумпеля, на рынке услуг наблюдается рост в целом. При этом ярко выражен тренд на цифровизацию — многие потребности пользователей закрываются в онлайн-режиме, и это становится каналом привлечения для исполнителей. При этом доля офлайна сохраняется, но некоторые категории активно переходят в онлайн. Ожидается, что в течение нескольких лет некоторые категории услуг полностью перейдут в онлайн.
На рынке услуг наблюдается разнообразие лидирующих категорий, причем некоторые сферы демонстрируют ярко выраженную сезонность. Во втором квартале этого года по сравнению с первым кварталом в регионах УрФО на первой позиции находятся категории «Красота и здоровье» и «Ремонт и отделка». Это можно объяснить тем, что в летний период жители Урала начали готовиться к отпускам и приводить в порядок свое жилье. Значительный рост спроса на услуги в категории «Сад и благоустройство» был зафиксирован в Челябинске (+564%) и Тюмени (+480%). Востребованность строительных услуг выросла более чем в два раза по всем регионам Урала, а спрос на услуги в сфере грузоперевозок особенно увеличился в Екатеринбурге, ХМАО и ЯНАО.
Около трети заказчиков в УрФО хотят получить услуги в тот же день, а 10% — в течение часа. Среди срочных услуг наиболее популярны транспортные и бытовые услуги, вывоз мусора.
По словам Кумпеля, для упрощения поиска подходящего исполнителя для таких услуг был добавлен фильтр в востребованные категории, наиболее часто требующие срочности. Это «Ремонт и отделка», а также услуги эвакуатора. С помощью инструмента пользователи смогут отфильтровать объявления и быстрее найти нужного исполнителя, который сможет оказать услугу в день обращения. Для этого необходимо будет только выставить фильтр «могут сегодня». В будущем этот инструмент будет интегрирован и в другие категории.