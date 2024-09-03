В «Авито» отметили рост спроса на различные услуги в России

На рынке услуг наблюдается разнообразие лидирующих категорий, причем некоторые сферы демонстрируют ярко выраженную сезонность. Во втором квартале этого года по сравнению с первым кварталом в регионах УрФО на первой позиции находятся категории «Красота и здоровье» и «Ремонт и отделка». Это можно объяснить тем, что в летний период жители Урала начали готовиться к отпускам и приводить в порядок свое жилье. Значительный рост спроса на услуги в категории «Сад и благоустройство» был зафиксирован в Челябинске (+564%) и Тюмени (+480%). Востребованность строительных услуг выросла более чем в два раза по всем регионам Урала, а спрос на услуги в сфере грузоперевозок особенно увеличился в Екатеринбурге, ХМАО и ЯНАО.