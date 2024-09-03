В Екатеринбург возвращается пропавший три года назад сервис по аренде авто

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
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Updated Сегодня, 12:43
10 сентября у жителей города арендовать автомобили в еще одном сервисе по прокату. Три года назад оператор покинул регион, сославшись на нехватку авто, пишет Е1.
Средняя стоимость аренды машины будет чуть больше стоимости проката электросамоката — 7–8 рублей, в зависимости от спроса. Для более комфортных машин цена будет составлять 12–14 рублей за минуту.
Напомним, что в Екатеринбурге сейчас действует два подобных сервиса. В сентябре их станет четыре.
27 августа стало известно о редком спорткаре, который продают по стоимости новой квартиры в новостройке.