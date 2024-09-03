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Posted Сегодня, 12:41

Published Сегодня, 12:41

Modified Сегодня, 12:43

Updated Сегодня, 12:43

В Екатеринбург возвращается пропавший три года назад сервис по аренде авто

В Екатеринбург возвращается пропавший три года назад сервис по аренде авто

3 сентября 2024, 12:41
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге возвращается пропавший три года назад кикшеринговый сервис.

10 сентября у жителей города арендовать автомобили в еще одном сервисе по прокату. Три года назад оператор покинул регион, сославшись на нехватку авто, пишет Е1.

Средняя стоимость аренды машины будет чуть больше стоимости проката электросамоката — 7–8 рублей, в зависимости от спроса. Для более комфортных машин цена будет составлять 12–14 рублей за минуту.

Напомним, что в Екатеринбурге сейчас действует два подобных сервиса. В сентябре их станет четыре.

27 августа стало известно о редком спорткаре, который продают по стоимости новой квартиры в новостройке.

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