В Екатеринбурге девушка с ДЦП выпала из окна

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Как сообщает телеграм-канал Ural Mash, 3 сентября девушка осталась под присмотром дедушки, но когда тот отошел, она как-то смогла открыть окно и выпала вниз. Инцидент произошел на Суворовском переулке в Екатеринбурге.
21-летняя Мария — инвалид с детства. Благодаря тому, что девушка приземлилась на жестяную крышу прикрывавшую окна цокольного этажа она выжила. Сейчас ее увезли в больницу.
Напомним, что в Екатеринбурге нашли тело подростка под окнами многоэтажного дома.