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В Екатеринбурге девушка с ДЦП выпала из окна

В Екатеринбурге девушка с ДЦП выпала из окна

3 сентября 2024, 08:16
Фото: 1MI
В Екатеринбурге на Уралмаше 21-летняя девушка с ДЦП выпала из окна.

Как сообщает телеграм-канал Ural Mash, 3 сентября девушка осталась под присмотром дедушки, но когда тот отошел, она как-то смогла открыть окно и выпала вниз. Инцидент произошел на Суворовском переулке в Екатеринбурге.

21-летняя Мария — инвалид с детства. Благодаря тому, что девушка приземлилась на жестяную крышу прикрывавшую окна цокольного этажа она выжила. Сейчас ее увезли в больницу.

Напомним, что в Екатеринбурге нашли тело подростка под окнами многоэтажного дома.

В Екатеринбурге стали известны подробности происшествия с выпавшим из окна юношей
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