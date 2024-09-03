В Екатеринбурге молодой человек пытался уехать от сотрудников ГАИ и чуть не умер

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
На улице Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге сотрудники ГИБДД заметили мотоцикл без номеров. Требование остановиться мотоциклист не выполнил и начал удирать. На улице Татищева водитель не справился с управлением и вылетел с байка, сообщают в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.
16-летний водитель без прав не пострадал, но теперь ему придется заплатить два штрафа, а инспектора ПДН поставят его на учет.