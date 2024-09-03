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Posted Сегодня, 13:01

Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

В Екатеринбурге молодой человек пытался уехать от сотрудников ГАИ и чуть не умер

В Екатеринбурге молодой человек пытался уехать от сотрудников ГАИ и чуть не умер

3 сентября 2024, 13:01
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге 16-летний мотоциклист без прав пытался угнать от сотрудников ГАИ. На повороте гонщик не справился с управлением и вылетел с байка.

На улице Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге сотрудники ГИБДД заметили мотоцикл без номеров. Требование остановиться мотоциклист не выполнил и начал удирать. На улице Татищева водитель не справился с управлением и вылетел с байка, сообщают в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.

16-летний водитель без прав не пострадал, но теперь ему придется заплатить два штрафа, а инспектора ПДН поставят его на учет.

Напомним, что в Каменском районе 16-летний подросток на питбайке попал в аварию.

60 ДТП с участием питбайков произошло в Свердловской области
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