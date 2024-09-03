В Екатеринбурге обманули 99-летнего пенсионера на 300 тысяч рублей

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Индивидуальный предприниматель провел мелкий ремонт окон в жилище 99-летнего ветерана. Как выяснила прокуратура, затраченные ИП материалы не стоили 300 тысяч рублей. Пенсионер не мог принять и оценить работу, которую сделал ИП, из-за преклонного возраста, сообщают в прокуратуре Свердловской области.
Прокуратура после заявления дочери обратилась в суд. Теперь ИП вместо заработанных 300 тысяч должен выплатить ветерану 424 тысячи рублей.
Напомним, что за последнюю неделю августа мошенникам удалось выманить 41 млн рублей у жителей Екатеринбурга.