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Published Сегодня, 13:23

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Updated Сегодня, 13:46

В Екатеринбурге обманули 99-летнего пенсионера на 300 тысяч рублей

В Екатеринбурге обманули 99-летнего пенсионера на 300 тысяч рублей

3 сентября 2024, 13:23
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге ремонтники окон обманули 99-летнего ветерана ВОВ на 300 тысяч рублей. Прокуратура вмешалась в дело.

Индивидуальный предприниматель провел мелкий ремонт окон в жилище 99-летнего ветерана. Как выяснила прокуратура, затраченные ИП материалы не стоили 300 тысяч рублей. Пенсионер не мог принять и оценить работу, которую сделал ИП, из-за преклонного возраста, сообщают в прокуратуре Свердловской области.

Прокуратура после заявления дочери обратилась в суд. Теперь ИП вместо заработанных 300 тысяч должен выплатить ветерану 424 тысячи рублей.

Напомним, что за последнюю неделю августа мошенникам удалось выманить 41 млн рублей у жителей Екатеринбурга.

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