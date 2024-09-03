В Екатеринбурге обманули 99-летнего пенсионера на 300 тысяч рублей

Индивидуальный предприниматель провел мелкий ремонт окон в жилище 99-летнего ветерана. Как выяснила прокуратура, затраченные ИП материалы не стоили 300 тысяч рублей. Пенсионер не мог принять и оценить работу, которую сделал ИП, из-за преклонного возраста, сообщают в прокуратуре Свердловской области.