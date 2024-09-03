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Posted Сегодня, 12:18

Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

В Екатеринбурге появится рыжий трамвай, в котором будут читать стихи

В Екатеринбурге появится рыжий трамвай, в котором будут читать стихи

3 сентября 2024, 12:18
Фото: 1MI
В Екатеринбурге 3 месяца будет работать необычный яркий трамвай. В нем пассажирам будут читать стихи.

Поэтический вагон решили организовать в память о Борисе Рыжем. 8 сентября поэту должно было исполниться 50 лет. В честь известного поэта Литературный квартал подготовил праздничную программу.

Главным сюрпризом для екатеринбуржцев станет вагон со стихами и рисунками в память о поэте. Трамвай начнет работу 5 сентября и будет радовать пассажиров в течение трех месяцев.

А вот послушать стихи Рыжего можно будет в исполнении учащихся театрального института. Они прочтут их в трамвае от остановки «Цирк» в направлении Вторчермета восьмого сентября в полдень. Почитать его стихи разрешат и всем желающим.

Купить билет при входе в трамвай необходимо как обычно, пишет Е1.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Культура#Стихи#Поэт#Екатеринбург
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