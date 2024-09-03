tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 07:19

Published Сегодня, 07:19

Modified Сегодня, 07:21

Updated Сегодня, 07:21

В Екатеринбурге таможенники задержали мужчину с люксовым бутиком в сумке

В Екатеринбурге таможенники задержали мужчину с люксовым бутиком в сумке

3 сентября 2024, 07:19
Фото: 1MI
В Екатеринбурге таможенники Кольцово задержали мужчину, прилетевшего из-за границы с багажом, полным различной дорогой одежды.

Мужчина прибыл из Таджикистана. При досмотре выяснилось, что он вез с собой незадекларированные вещи на сумму около 184 тысяч рублей, сообщает telegram-канал Ural Mash.

Женские костюмы, свитера от люксового бренда, халаты и платки все эти вещи пришлось оставить на таможне и заплатить штраф 46 тысяч рублей. Мужчина рассказал, что просто хотел помочь друзьям из Таджикистана.

Напомним, что 8 августа таможенники изъяли почти тонну контрафактной газировки.

В Екатеринбург через таможню провезли 30 тонн якорных цепей
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге таможенники перехватили нацистские медалиВ Екатеринбурге таможенники обнаружили контрабанду из ГерманииМужчина пытался провезти в Екатеринбург 50 пачек сигарет из Китая
#Вадим Бредников#Общество#Свердловская область#Таможня#Кольцово#Изъятие#Таможенники#Контрафакт#Контрабанда#Екатеринбург#Нелегально
Подпишитесь
В Нижнем Тагиле на Красном Камне во дворе многоэтажки гуляла курица-путешественница
Вчера, 13:27
В Екатеринбурге арестована директора столовой, которая обеспечивала едой 19 школ
Вчера, 14:15
В Нижнем Тагиле не нашли подрядчика на ремонт улицы за 5 миллионов рублей
Вчера, 11:44
Замдиректора и бывший ученик подрались в гимназии №37 Екатеринбурга
Вчера, 15:37
«Был гормональный сбой». В Екатеринбурге нашли пропавшего накануне 1 сентября юношу
Вчера, 15:58
Ветеран труда УВЗ в Нижнем Тагиле ушел из жизни на 86 году
Сегодня, 03:39