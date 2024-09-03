В Екатеринбурге таможенники задержали мужчину с люксовым бутиком в сумке

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Мужчина прибыл из Таджикистана. При досмотре выяснилось, что он вез с собой незадекларированные вещи на сумму около 184 тысяч рублей, сообщает telegram-канал Ural Mash.
Женские костюмы, свитера от люксового бренда, халаты и платки все эти вещи пришлось оставить на таможне и заплатить штраф 46 тысяч рублей. Мужчина рассказал, что просто хотел помочь друзьям из Таджикистана.
Напомним, что 8 августа таможенники изъяли почти тонну контрафактной газировки.