В Екатеринбурге установят памятник режиссеру Алексею Балабанову

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
Modified Сегодня, 04:56
Updated Сегодня, 04:56
Памятник установят возле дома, где находится Свердловская киностудия, рассказал депутат екатеринбургской думы Дмитрий Сергин.
Мероприятие, на котором будет открытие скульптурного объекта, планируется в течение осеннего сезона 2024 года. Оно будет приурочено к юбилейной дате — 40 лет — с момента образования Свердловского рок-клуба в 2026 году.
Напомним, в Екатеринбурге будет открыт памятник известному ученому в сфере юриспруденции Вениамину Яковлеву. Он будет установлен около УргГЮУ.