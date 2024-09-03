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Updated Сегодня, 04:56

В Екатеринбурге установят памятник режиссеру Алексею Балабанову

В Екатеринбурге установят памятник режиссеру Алексею Балабанову

3 сентября 2024, 04:54
Фото: Страница Дмитрия Сергина во Вконтакте
В Екатеринбурге появится скульптурный объект, посвященный режиссеру Алексею Балабанову. Место, где его поставят, определила комиссия по топонимике мэрии города.

Памятник установят возле дома, где находится Свердловская киностудия, рассказал депутат екатеринбургской думы Дмитрий Сергин.

Мероприятие, на котором будет открытие скульптурного объекта, планируется в течение осеннего сезона 2024 года. Оно будет приурочено к юбилейной дате — 40 лет — с момента образования Свердловского рок-клуба в 2026 году.

Напомним, в Екатеринбурге будет открыт памятник известному ученому в сфере юриспруденции Вениамину Яковлеву. Он будет установлен около УргГЮУ.

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