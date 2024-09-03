В Нижнем Тагиле после пропажи девочки силовики отрабатывают версию с суицидом

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
Полицейские, которые ищут 11-летнюю Анастасию Якину, отрабатывают несколько версий произошедшего — одна из них — это самоубийство, сообщает URA.RU.
После пропажи ребенка силовики возбудили уголовное дело. Это дает им больше места для маневров. Так они смогут допрашивать свидетелей и искать улики.
Сейчас все дежурные наряды ориентированы на поиски девочки. Напомним, что Анастасия пропала 31 августа. Она отпросилась у отца погулять, но так и не вернулась.