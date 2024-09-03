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В Нижнем Тагиле после пропажи девочки силовики отрабатывают версию с суицидом

В Нижнем Тагиле после пропажи девочки силовики отрабатывают версию с суицидом

3 сентября 2024, 07:50
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле после пропажи 11-летней девочки силовики отрабатывают версию о том, что школьница могла совершить самоубийство.

Полицейские, которые ищут 11-летнюю Анастасию Якину, отрабатывают несколько версий произошедшего — одна из них — это самоубийство, сообщает URA.RU.

После пропажи ребенка силовики возбудили уголовное дело. Это дает им больше места для маневров. Так они смогут допрашивать свидетелей и искать улики.

Сейчас все дежурные наряды ориентированы на поиски девочки. Напомним, что Анастасия пропала 31 августа. Она отпросилась у отца погулять, но так и не вернулась.

Фото: «ЛизаАлерт»

Напомним, что в Екатеринбурге нашли пропавшего накануне 1 сентября мальчика.

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