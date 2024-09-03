В Нижнем Тагиле восстановят дороги после перекопов

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
После заключения контракта подрядная организация получит заявку, в которой будут указы адреса для проведения работ. Окончить их необходимо до 20 октября 2024 года. Помимо самих дорог, в списке значатся и элементы благоустройства придорожных территорий.
Расчет будет производиться по факту выполненной работы, при этом объем средств заказчик определит по каждому объекту отдельно. На все материалы и оборудование необходимо предоставить сертификаты и паспорта безопасности. Гарантия составит от двух до шести лет.
В 2023 году в Нижнем Тагиле ресурсники сделали 704 перекопа. Перед зимой большая часть из них была ликвидирована.