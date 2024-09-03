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Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

В Нижнем Тагиле восстановят дороги после перекопов

В Нижнем Тагиле восстановят дороги после перекопов

3 сентября 2024, 13:09
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле к зиме после земляных работ проведут благоустройство территорий. Для этих целей администрация города выделила 4,8 миллиона рублей.

После заключения контракта подрядная организация получит заявку, в которой будут указы адреса для проведения работ. Окончить их необходимо до 20 октября 2024 года. Помимо самих дорог, в списке значатся и элементы благоустройства придорожных территорий.

Расчет будет производиться по факту выполненной работы, при этом объем средств заказчик определит по каждому объекту отдельно. На все материалы и оборудование необходимо предоставить сертификаты и паспорта безопасности. Гарантия составит от двух до шести лет.

В 2023 году в Нижнем Тагиле ресурсники сделали 704 перекопа. Перед зимой большая часть из них была ликвидирована.

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