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Published Сегодня, 04:22

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Updated Сегодня, 04:24

В школах Екатеринбурга не хватает 112 учителей

В школах Екатеринбурга не хватает 112 учителей

3 сентября 2024, 04:22
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге наблюдается дефицит школьных учителей. При этом, согласно официальным данным, средняя зарплата екатеринбургских педагогов сегодня — 76 тысяч рублей.

Учителям, работающим в образовательных учреждениях, в связи с кадровой проблемой приходится брать дополнительную нагрузку, привлекать к работе студентов, а также сотрудников допобразования, рассказала глава отдела образования мэрии Инна Гумбатова в передаче «Акцент» на канале «ОТВ-Екатеринбург».

По словам Гумбатовой, каждый год в школы приходят работать почти 300 молодых специалистов, однако при этом в городе наблюдается нехватка сотрудников.

Напомним, нехватку педагогов в Свердловской области объясняют тем, что они переезжают в другие города, а также тем, что открываются новые школы, куда идут работать специалисты.

Дефицит кадров: как работодатели будут решать проблему с нехваткой сотрудников?
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#Елизавета Зиборова#Общество#Учителя#Школа#Статистика#Образование#Кадры#Молодые специалисты#Екатеринбург#Нехватка кадров#Кадровый дефицит
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