В школах Екатеринбурга не хватает 112 учителей

Posted Сегодня, 04:22
Published Сегодня, 04:22
Modified Сегодня, 04:24
Updated Сегодня, 04:24
Учителям, работающим в образовательных учреждениях, в связи с кадровой проблемой приходится брать дополнительную нагрузку, привлекать к работе студентов, а также сотрудников допобразования, рассказала глава отдела образования мэрии Инна Гумбатова в передаче «Акцент» на канале «ОТВ-Екатеринбург».
По словам Гумбатовой, каждый год в школы приходят работать почти 300 молодых специалистов, однако при этом в городе наблюдается нехватка сотрудников.
Напомним, нехватку педагогов в Свердловской области объясняют тем, что они переезжают в другие города, а также тем, что открываются новые школы, куда идут работать специалисты.