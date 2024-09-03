В Свердловской области мужчина предстанет перед судом за убийство жены-полицейского

Кроме того, мужчина совершил ряд преступлений, направленных на нарушение конституционных прав своей сожительницы, с которой он проживал после убийства супруги. В июле 2023 года он установил в ванной комнате скрытую видеокамеру, а в период с июля по сентябрь копировал ее личную переписку из мессенджера.



Уголовное дело направлено в Красноуфимский районный суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.