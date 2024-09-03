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Updated Сегодня, 09:52

В Свердловской области мужчина предстанет перед судом за убийство жены-полицейского

В Свердловской области мужчина предстанет перед судом за убийство жены-полицейского

3 сентября 2024, 09:49
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области мужчина предстанет перед судом за убийство жены-полицейского и другие преступления.

Трагедия произошла на берегу реки Бисерть в поселке Первомайский Нижнесергинского района.

По версии следствия, мужчина убил свою жену в апреле 2022 года на берегу реки Бисерть из-за личных неприязненных отношений и ревности. Он нанес ей саперной лопатой не менее 7 ударов по голове и телу, а затем утопил ее в реке.

Кроме того, мужчина совершил ряд преступлений, направленных на нарушение конституционных прав своей сожительницы, с которой он проживал после убийства супруги. В июле 2023 года он установил в ванной комнате скрытую видеокамеру, а в период с июля по сентябрь копировал ее личную переписку из мессенджера.

Уголовное дело направлено в Красноуфимский районный суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Уголовное дело#Убийство#ЧП#18+#Екатеринбург
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