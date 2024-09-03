В Свердловской области мужчина предстанет перед судом за убийство жены-полицейского

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
Трагедия произошла на берегу реки Бисерть в поселке Первомайский Нижнесергинского района.
По версии следствия, мужчина убил свою жену в апреле 2022 года на берегу реки Бисерть из-за личных неприязненных отношений и ревности. Он нанес ей саперной лопатой не менее 7 ударов по голове и телу, а затем утопил ее в реке.
Кроме того, мужчина совершил ряд преступлений, направленных на нарушение конституционных прав своей сожительницы, с которой он проживал после убийства супруги. В июле 2023 года он установил в ванной комнате скрытую видеокамеру, а в период с июля по сентябрь копировал ее личную переписку из мессенджера.
Уголовное дело направлено в Красноуфимский районный суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Ранее житель Ирбита лишил жизни подругу за отказ в интимной близости.