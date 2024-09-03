В Свердловской области резко подорожали расходники для электронных сигарет

На одном из заседаний Госдумы выступал знаменитый российский онколог Давид Заридзе, он заявил, что вред, который наносят электронные сигареты, куда меньше, чем обычные. Отметим, что количество россиян, которые курят традиционным способом, больше в шесть раз, чем курильщиков электронок.