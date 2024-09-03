В Свердловской области резко подорожали расходники для электронных сигарет

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
Подорожание началось 1 сентября. Это произошло из-за появления новых акцизов на никотинсодержащую продукцию, сообщают «Новые Известия».
Так, с 1 по 7 сентября минимальная стоимость жидкости для вейпа объемом 30 мл составит 2130 рублей. А с 8 сентября — 1800 рублей.
Не исключено, что такие меры снизят количество людей, которые курят вейпы. Однако может вырасти потребление сигарет. Ученые до сих пор ведут споры о том, что все-таки вреднее: обычные или электронные сигареты.
На одном из заседаний Госдумы выступал знаменитый российский онколог Давид Заридзе, он заявил, что вред, который наносят электронные сигареты, куда меньше, чем обычные. Отметим, что количество россиян, которые курят традиционным способом, больше в шесть раз, чем курильщиков электронок.
Напомним, что в Свердловской области повышение цен коснется не только расходников для электронных сигарет, но и обычных продуктов. Однако повышение цен на последние никак не связано с новыми законами.