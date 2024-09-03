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В Нижнем Тагиле состоится прощание с Заслуженным сотрудником УВЗ

Ветеран труда УВЗ в Нижнем Тагиле ушел из жизни на 86 году

3 сентября 2024, 03:39
Фото: Изображение Midjourney

В Нижнем Тагиле состоится прощание с Заслуженным сотрудником УВЗ

В Нижнем Тагиле не стало Ветерана труда и Заслуженного сотрудника УВЗ Афанасия Белева. Ему было 85 лет.

В 1970 году Белев окончил Уральский институт путей сообщения и с 1968 до 2006 года работал инженером в конструкторском бюро. Принимал участие в создании лесовозов, полувагонов и другого технического оснащения, рассказали TagilCity.ru в «Реквиеме».

Фото: Похоронный дом «Реквием»

За период своей многолетней работы Белев зарегистрировал почти 20 патентов и свидетельств. Родственники и коллеги говорят о нем как о талантливом изобретателе, а также как о жизнерадостном и надежном человеке.

Прощание с Белевым состоится в похоронном зале «Реквием» 3 сентября 2024 года около кладбища «Пихтовые горы».

Напомним, в Москве после аварии скончалась 70-летняя сценаристка Вера Гончарова из Свердловской области.

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