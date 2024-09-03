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Вонь в НМУ и день с формальдегидом: стало известно о выбросах в Тагиле за август

Вонь в НМУ и день с формальдегидом: стало известно о выбросах в Тагиле за август

3 сентября 2024, 11:00
Фото: tagilcity.ru
Три дня НМУ и день с формальдегидом — таковы результаты данных по выбросам в Нижнем Тагиле за прошедший август.
Сюжет
Выбросы

Были превышения?

Официально в августе, по данным «Уральского УГМС», был только один день с превышениями. Он выпал на 29 августа. В 7 утра датчики стационарного поста уловили формальдегид. Его концентрация в это утро превысила норму в 1,1 раза.

Вместе с этими данными можно подвести итоги по выбросам за все лето 2024 года. Июнь стал самым грязным месяцем: 10 дней с превышениями формальдегида. Июль оказался чистым, но это не мешало тагильчанам жаловаться на смог и запах. В августе выбросы с ЕВРАЗ НТМК пришлись на праздничные выходные: весь День города сопровождался стойким запахом Коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК и соответствующим видом.

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Смог и вонь: что происходило в НМУ

С вечера 26 августа в Нижнем Тагиле и Свердловской области ввели режим НМУ — неблагоприятные условия рассеивания вредных примесей. Как раз в эти дни читатели TagilCity.ru присылали в редакцию фотографии задымленного неба над заводом-загрязнителем ЕВРАЗ НТМК. По словам горожан, больше всего пострадала Вагонка. Однако, по сообщениям тагильчан, нечем было дышать и на Тагилстрое.

Фото: tagilcity.ru

В дни, когда выбросам тяжело рассеиваться из-за определенных погодных условий, предприятия по закону должны снижать количество выбросов.

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Какой район пострадал от выбросов в августе?

Согласно официальным данным, в единственный день, когда датчики газоанализаторов показали превышение, это случилось на Красном Камне. Там установлен стационарный пост у дома №6 по улице Красная. Таким образом, официально в августе страдал именно Тагилстроевский район.

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Куда жаловаться на выбросы?

Можно позвонить в ЕДДС, там обязаны принять информацию даже в НМУ. Если выбросы вам причиняют физический дискомфорт, можно описать их влияние, обратившись в ведомства. Ранее редакция TagilCity.ru подготовила образцы таких обращений.

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