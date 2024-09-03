Вонь в НМУ и день с формальдегидом: стало известно о выбросах в Тагиле за август

Вместе с этими данными можно подвести итоги по выбросам за все лето 2024 года. Июнь стал самым грязным месяцем: 10 дней с превышениями формальдегида. Июль оказался чистым, но это не мешало тагильчанам жаловаться на смог и запах. В августе выбросы с ЕВРАЗ НТМК пришлись на праздничные выходные: весь День города сопровождался стойким запахом Коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК и соответствующим видом.