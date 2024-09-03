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Published Сегодня, 14:22

Modified Сегодня, 14:24

Updated Сегодня, 14:24

Востребованность услуг столяров и плотников в Нижнем Тагиле выросла в 2,7 раза

Востребованность услуг столяров и плотников в Нижнем Тагиле выросла в 2,7 раза

3 сентября 2024, 14:22
Фото: 1MI
Аналитики «Авито Услуг» представили статистику по наиболее востребованным услугам среди жителей Нижнего Тагила за август 2024 года. Согласно этому отчету, в целом спрос на услуги специалистов различных направлений там увеличился на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Первое место по популярности заняли мастера ногтевого сервиса, на втором месте — междугородные перевозки. Последние охватывают транспортировку грузов различных типов и объемов, начиная от небольших посылок и заканчивая крупногабаритными и тяжеловесными объектами. Третье место заняли услуги бровистов.

В тройку наиболее быстро растущих по уровню спроса вошли столярные и плотницкие работы, чистка ковров и услуги фитнес-тренеров. В августе 2024 года эти категории услуг показали самый значительный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Жители Нижнего Тагила все чаще приобретают загородные дома и участки под ИЖС, где требуется профессиональный ремонт. За последний год спрос на услуги столяров и плотников в городе увеличился в 2,7 раза.

Также в 2,5 раза вырос спрос на услуги клинеров по чистке ковров. Горожане все чаще передают клининговые задачи специалистам, которые способны вывести с ковров загрязнения и пятна, недоступные для удаления обычными средствами.

Спрос на услуги фитнес-тренеров и тренеров по йоге за последний год вырос в 2,3 раза.

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