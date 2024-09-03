Востребованность услуг столяров и плотников в Нижнем Тагиле выросла в 2,7 раза

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
Первое место по популярности заняли мастера ногтевого сервиса, на втором месте — междугородные перевозки. Последние охватывают транспортировку грузов различных типов и объемов, начиная от небольших посылок и заканчивая крупногабаритными и тяжеловесными объектами. Третье место заняли услуги бровистов.
В тройку наиболее быстро растущих по уровню спроса вошли столярные и плотницкие работы, чистка ковров и услуги фитнес-тренеров. В августе 2024 года эти категории услуг показали самый значительный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Жители Нижнего Тагила все чаще приобретают загородные дома и участки под ИЖС, где требуется профессиональный ремонт. За последний год спрос на услуги столяров и плотников в городе увеличился в 2,7 раза.
Также в 2,5 раза вырос спрос на услуги клинеров по чистке ковров. Горожане все чаще передают клининговые задачи специалистам, которые способны вывести с ковров загрязнения и пятна, недоступные для удаления обычными средствами.
Спрос на услуги фитнес-тренеров и тренеров по йоге за последний год вырос в 2,3 раза.