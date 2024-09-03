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Published Сегодня, 11:53

Modified Сегодня, 11:55

Updated Сегодня, 11:55

Врачи в Свердловской области спасли младенца с пороком развития

Врачи в Свердловской области спасли младенца с пороком развития

3 сентября 2024, 11:53
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области врачи областной детской больницы спасли младенца, у которого была диагностирована диафрагмальная грыжа.

Известно, что у данной патологии высокий уровень летального исхода. Врачи применили к ребенку «процедуру EXIT», чтобы адаптация дыхания и кровообращение были более мягкими, рассказали в областном Департаменте информполитики.

Благодаря качественно оказанной помощи новорожденному удалось спасти жизнь. Известно, что вышеупомянутую процедуру применили впервые три года назад и данный случай с ее использованием стал пятым.

Напомним, врачи в Свердловской области сумели спасти рабочего, который получил термические ожоги во время работы.

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