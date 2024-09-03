Врачи в Свердловской области спасли младенца с пороком развития

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Известно, что у данной патологии высокий уровень летального исхода. Врачи применили к ребенку «процедуру EXIT», чтобы адаптация дыхания и кровообращение были более мягкими, рассказали в областном Департаменте информполитики.
Благодаря качественно оказанной помощи новорожденному удалось спасти жизнь. Известно, что вышеупомянутую процедуру применили впервые три года назад и данный случай с ее использованием стал пятым.
Напомним, врачи в Свердловской области сумели спасти рабочего, который получил термические ожоги во время работы.