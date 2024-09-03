Зачем опытные хозяйки сыплют соль в ведро для мытья полов: эти нюансы стоит запомнить

В домах, где живут дети или домашние животные, применение бытовой химии ограничено. И в этом случае к нам на помощь приходят натуральные средства, которые можно использовать без каких-либо предосторожностей. Соль не только отлично справляется с загрязнениями, но и уничтожает даже стойкие пятна. А еще соль хорошо поглощает запахи. Если у вас есть проблема с неприятными ароматами на кухне или в других помещениях, уборка с солью может помочь очистить и освежить воздух. О преимуществах «солевого» метода рассказала эксперт по домоводству, автор и ведущая тематического YouTube-канала Марина Жукова.