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Published Сегодня, 15:20

Modified Сегодня, 15:22

Updated Сегодня, 15:22

Зачем опытные хозяйки сыплют соль в ведро для мытья полов: эти нюансы стоит запомнить

Зачем опытные хозяйки сыплют соль в ведро для мытья полов: эти нюансы стоит запомнить

3 сентября 2024, 15:20
Фото: tagilcity.ru
Все мы знаем, что соль обладает антибактериальными свойствами и хорошо справляется со стойкими пятнами. Но этим ее чудодейственные свойства не ограничиваются. Оказывается, соль является отличным заменителем средства для мытья полов.

В домах, где живут дети или домашние животные, применение бытовой химии ограничено. И в этом случае к нам на помощь приходят натуральные средства, которые можно использовать без каких-либо предосторожностей. Соль не только отлично справляется с загрязнениями, но и уничтожает даже стойкие пятна. А еще соль хорошо поглощает запахи. Если у вас есть проблема с неприятными ароматами на кухне или в других помещениях, уборка с солью может помочь очистить и освежить воздух. О преимуществах «солевого» метода рассказала эксперт по домоводству, автор и ведущая тематического YouTube-канала Марина Жукова.

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По ее словам, использовать соленую воду можно на любых покрытиях — ничего плохого не случится.

Я проверяла на разных покрытиях — ламинате, кафельной плитке, линолеуме, даже на небольшом участке, покрашенном обычной краской. Соль никак не повлияла на внешний вид, ничего не вздулось, не потрескалось, разводов не осталось, — уверяет Марина Жукова.

По ее словам, после такой уборки пол начинает блестеть, а пыль и грязь липнут намного меньше. Также соль не является аллергеном, поэтому ею спокойно можно протирать полы даже в комнатах с маленькими детьми.

Кроме того, соль делает скользкие поверхности менее опасными. Некоторые люди используют солевые растворы для покрытия полов, чтобы избежать падений, особенно на плитке или в ванной. Не стоит забывать и о низкой стоимости: это доступный и недорогой материал, который можно легко найти в любом магазине. Использование соли вместо дорогих моющих средств позволяет существенно сэкономить.

Ранее Марина Жукова рассказала, как можно легко отстирать кухонные полотенца с жирными пятнами.

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