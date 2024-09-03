Зачем опытные хозяйки сыплют соль в ведро для мытья полов: эти нюансы стоит запомнить

Posted Сегодня, 15:20
Published Сегодня, 15:20
Modified Сегодня, 15:22
Updated Сегодня, 15:22
В домах, где живут дети или домашние животные, применение бытовой химии ограничено. И в этом случае к нам на помощь приходят натуральные средства, которые можно использовать без каких-либо предосторожностей. Соль не только отлично справляется с загрязнениями, но и уничтожает даже стойкие пятна. А еще соль хорошо поглощает запахи. Если у вас есть проблема с неприятными ароматами на кухне или в других помещениях, уборка с солью может помочь очистить и освежить воздух. О преимуществах «солевого» метода рассказала эксперт по домоводству, автор и ведущая тематического YouTube-канала Марина Жукова.
По ее словам, использовать соленую воду можно на любых покрытиях — ничего плохого не случится.
Я проверяла на разных покрытиях — ламинате, кафельной плитке, линолеуме, даже на небольшом участке, покрашенном обычной краской. Соль никак не повлияла на внешний вид, ничего не вздулось, не потрескалось, разводов не осталось, — уверяет Марина Жукова.
По ее словам, после такой уборки пол начинает блестеть, а пыль и грязь липнут намного меньше. Также соль не является аллергеном, поэтому ею спокойно можно протирать полы даже в комнатах с маленькими детьми.
Кроме того, соль делает скользкие поверхности менее опасными. Некоторые люди используют солевые растворы для покрытия полов, чтобы избежать падений, особенно на плитке или в ванной. Не стоит забывать и о низкой стоимости: это доступный и недорогой материал, который можно легко найти в любом магазине. Использование соли вместо дорогих моющих средств позволяет существенно сэкономить.
Ранее Марина Жукова рассказала, как можно легко отстирать кухонные полотенца с жирными пятнами.