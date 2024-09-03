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Задержан подозреваемый в убийстве 11-летней девочки в Нижнем Тагиле

Задержан подозреваемый в убийстве 11-летней девочки в Нижнем Тагиле

3 сентября 2024, 09:41
Фото: Изображение Midjourney
В Москве задержан подозреваемый в убийстве 11-летней Анастасии Якиной в Нижнем Тагиле. Им оказался Владимир Александров, сейчас его перевозят из столицы в Нижний Тагил.

Силовики нашли в квартире Владимира Александрова следы биологических жидкостей, его арестовали в Москве и сейчас транспортируют в Нижний Тагил. Как выяснилось, он улетел в столицу в день пропажи девочки — 31 августа, сообщает telegram-канал Ural Mash.

Как удалось выяснить журналистам URA.RU, жильцы дома очень хорошо отзываются о Владимире. Одна из его соседок охарактеризовала его как порядочного человека, который красиво пел и очень любил детей.

Напомним, что 11-летняя Анастасия Якина пропала 31 августа. 3 сентября ее нашли мертвой.

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