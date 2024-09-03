Задержан подозреваемый в убийстве 11-летней девочки в Нижнем Тагиле

Силовики нашли в квартире Владимира Александрова следы биологических жидкостей, его арестовали в Москве и сейчас транспортируют в Нижний Тагил. Как выяснилось, он улетел в столицу в день пропажи девочки — 31 августа, сообщает telegram-канал Ural Mash.