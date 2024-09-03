Жирные пятна с кухонных полотенец убираю за полчаса: руками тереть не нужно

Как часто мы достаем свежевыстиранные кухонные полотенца из машины и огорченно вздыхаем: пятна не только не отстирались, но даже расползлись и стали еще заметнее. А все потому, что машинная стирка в этом случае бессильна. Эксперт по домоводству, автор и ведущая тематического YouTube-канала Марина Жукова предлагает попробовать способ удаления грязных пятен.