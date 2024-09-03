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Posted Сегодня, 14:21

Published Сегодня, 14:21

Modified Сегодня, 14:23

Updated Сегодня, 14:23

Эксперт Жукова поделилась способом выведения жирных пятен с кухонных полотенец

Жирные пятна с кухонных полотенец убираю за полчаса: руками тереть не нужно

3 сентября 2024, 14:21
Фото: tagilcity.ru

Эксперт Жукова поделилась способом выведения жирных пятен с кухонных полотенец

Кухонными полотенцами зачастую протирают плохо отмытую от жира посуду или липкие руки. В результате на них остаются масляные и жирные пятна. Отстирать их обычным способом практически невозможно, однако есть секретный способ.

Как часто мы достаем свежевыстиранные кухонные полотенца из машины и огорченно вздыхаем: пятна не только не отстирались, но даже расползлись и стали еще заметнее. А все потому, что машинная стирка в этом случае бессильна. Эксперт по домоводству, автор и ведущая тематического YouTube-канала Марина Жукова предлагает попробовать способ удаления грязных пятен.

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Наливаю в таз немного горячей воды. Беру стик «Бос» против пятен и намыливаю пятно. Салфетку или полотенце хорошо намылила. Сверху добавляю немного пищевой соды — примерно одну столовую ложку, а затем добавляю горячую воду. Оставляю на 30 минут, — делится личным опытом Марина Жукова.

Спустя полчаса вы не узнаете свои старые и застиранные полотенца: белые избавятся от грязного серого оттенка и станут безупречно чистыми, а главное — полностью отойдут любые пятна. Далее полотенца можно закинуть в машинку-автомат и включить обычный режим стирки. Вещь станет идеально чистой.

Есть и другие проверенные временем средства, которые позволят привести в порядок полотенца, тряпки и салфетки. Например, попробуйте эффективную комбинацию соды и уксуса. Нанесите на пятна пасту из соды и воды, оставьте на 15-30 минут. После этого вотрите немного уксуса (это поможет расщепить жир) и оставьте еще на 10 минут.

Некоторые хозяйки успешно используют для стирки грязных жирных полотенец гель для мытья посуды. Нанесите небольшое количество моющего средства для посуды прямо на жирные пятна. Оставьте на 10-15 минут, затем аккуратно потрите поверхность. Далее отправьте полотенца в стиральную машину.

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