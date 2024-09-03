Житель Свердловской области занимался контрабандой леса за границу

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Свердловчанин промышлял незаконной деятельностью с лета 2022 до конца весны 2023 года. Лесоматериалы отправлялись за границу в автомобилях и поездах, рассказали в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.
Объем перевозок превысил 1000 кубических метров. Через некоторое время контрабандиста задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. После того, как расследование было закончено, материалы отправили в суд.
Напомним, жители Екатеринбурга совершали кражу нефтепродуктов из вагонов-цистерн. Спустя несколько месяцев их поймали, а затем приговорили к лишению свободы на несколько лет.