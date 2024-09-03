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Published Сегодня, 10:55

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Updated Сегодня, 10:58

Житель Свердловской области незаконно продал лесоматериалы на 10 млн

Житель Свердловской области занимался контрабандой леса за границу

3 сентября 2024, 10:55
Фото: 1MI

Житель Свердловской области незаконно продал лесоматериалы на 10 млн

В Свердловской области местный житель отправлял за границу лесоматериалы. Общая стоимость ущерба составила 10 миллионов рублей.

Свердловчанин промышлял незаконной деятельностью с лета 2022 до конца весны 2023 года. Лесоматериалы отправлялись за границу в автомобилях и поездах, рассказали в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

Объем перевозок превысил 1000 кубических метров. Через некоторое время контрабандиста задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. После того, как расследование было закончено, материалы отправили в суд.

Напомним, жители Екатеринбурга совершали кражу нефтепродуктов из вагонов-цистерн. Спустя несколько месяцев их поймали, а затем приговорили к лишению свободы на несколько лет.

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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Суд#Уголовное дело#Лес#Незаконная деятельность#Криминал#Преступление#ЧП#Контрабанда#18+#Екатеринбург#Инцидент
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