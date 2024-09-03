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Жители Нижнего Тагила дышали формальдегидом 29 августа

Жители Нижнего Тагила дышали формальдегидом 29 августа

3 сентября 2024, 06:47
Фото: tagilcity.ru
29 августа в воздухе Нижнего Тагила было зафиксировано превышенное содержание формальдегида.
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Выбросы

Судя по официальным данным «Уральского УГМС», в четверг 29 августа формальдегид достиг значения 1,1 ПДК. Его разовая допустимая концентрация составила 0,055 мг/м3 при норме в 0,05 мг/м3.

Нарушение нормативов содержания в воздухе вещества-загрязнителя было отмечено на Красном Камне у дома №6 по улице Красная, где располагается стационарный пост наблюдений УГМС. В этот день газоанализатор TagilCity.ru не показал превышений.

Фото: tagilcity.ru

Последний раз формальдегид в Нижнем Тагиле был зафиксирован в июне. По итогам месяца стало известно, что вещество ловили как минимум 16 раз в течение 10 дней.

Больше 16 превышений: в июне жители Нижнего Тагила 10 дней дышали формальдегидом
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