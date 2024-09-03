Жители Нижнего Тагила дышали формальдегидом 29 августа

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
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Судя по официальным данным «Уральского УГМС», в четверг 29 августа формальдегид достиг значения 1,1 ПДК. Его разовая допустимая концентрация составила 0,055 мг/м3 при норме в 0,05 мг/м3.
Нарушение нормативов содержания в воздухе вещества-загрязнителя было отмечено на Красном Камне у дома №6 по улице Красная, где располагается стационарный пост наблюдений УГМС. В этот день газоанализатор TagilCity.ru не показал превышений.
Последний раз формальдегид в Нижнем Тагиле был зафиксирован в июне. По итогам месяца стало известно, что вещество ловили как минимум 16 раз в течение 10 дней.