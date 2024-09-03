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Жители Свердловской области похитили более 19 млн маткапитала

Жители Свердловской области похитили более 19 млн маткапитала

3 сентября 2024, 05:59
Фото: Изображение Midjourney
Семеро жителей Свердловской области совершили хищение маткапитала на сумму более 19 миллионов рублей.

Так, мужчина из Каменска-Уральского, работавший председателем кредитно-потребительского кооператива, придумал, как можно украсть деньги при получении маткапитала, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

В течение нескольких лет он организовал группировку, в которую вошли бухгалтер, а также знакомые, у которых был опыт в работе риэлтором.

После этого они с весны 2017 до осени 2021 года искали владельцев сертификатов на маткапитал и заключали с ними поддельные договоры на приобретение жилья по завышенной цене.

Оформленные фиктивные документы злоумышленники предоставляли в ПФР, после чего им перечислялись деньги. Через некоторое время группировку задержали. После завершения следствия материалы отправили в суд.

Напомним, в Екатеринбурге задержан сотрудник предприятия гражданской авиации по подозрению в мошенничестве и краже крупной суммы денег.

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#Елизавета Зиборова#Суд#Полиция#Деньги#Уголовное дело#Криминал#Преступление#ЧП#Злоумышленники#Хищение#18+#Екатеринбург#Инцидент
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