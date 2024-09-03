Жители Свердловской области похитили более 19 млн маткапитала

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
Modified Сегодня, 06:01
Updated Сегодня, 06:01
Так, мужчина из Каменска-Уральского, работавший председателем кредитно-потребительского кооператива, придумал, как можно украсть деньги при получении маткапитала, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
В течение нескольких лет он организовал группировку, в которую вошли бухгалтер, а также знакомые, у которых был опыт в работе риэлтором.
После этого они с весны 2017 до осени 2021 года искали владельцев сертификатов на маткапитал и заключали с ними поддельные договоры на приобретение жилья по завышенной цене.
Оформленные фиктивные документы злоумышленники предоставляли в ПФР, после чего им перечислялись деньги. Через некоторое время группировку задержали. После завершения следствия материалы отправили в суд.
Напомним, в Екатеринбурге задержан сотрудник предприятия гражданской авиации по подозрению в мошенничестве и краже крупной суммы денег.