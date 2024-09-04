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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

Эксперт Володихин назвал пять причин, по которым стоит вскопать участок осенью

Беритесь за лопаты и мотоблоки: эксперт рассказал, зачем перекапывать огород осенью

4 сентября 2024, 14:05
Фото: 1MI

Эксперт Володихин назвал пять причин, по которым стоит вскопать участок осенью

Осенью огород выглядит унылым и заброшенным, а изнуренные летними трудами дачники стремятся поскорее завершить сезон. И зачастую перекопка участка в это время года в их планы не входит. Однако лучше побороть приступ лени — и вот почему.

Если вы никогда не перекапывали почву осенью, то пришло время поменять привычку. Профессиональный агроном, автор и ведущий Telegram-канала «Мой урожай I Сад. Огород. Цветы» Алексей Володихин считает, что те дачники, которые все же возьмутся за лопаты и мотоблоки, извлекут выгоду сразу по пяти позициям.

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Во-первых, осенняя перекопка почвы способствует притоку кислорода в обедненный грунт, делает его более рыхлым, легким и рассыпчатым. Эти факторы помогают витаминам и микроэлементам переходить в доступную и легкоусвояемую для растений форму.

Во-вторых, перекопка почвы просто необходима, если вы удобряете свой участок органикой — навозом, компостом или перегноем. Если просто внести подкормку в почву и больше ничего не делать, то она будет хуже и дольше разлагаться. Рыхление позволяет максимально ускорить данный процесс.

В-третьих, перекопка — это важнейший этап борьбы с вредителями.

Личинки многих вредителей зимуют в почве. Но если грядки перекопать и оставить почву комьями, большинство личинок окажутся в них. И зимой замерзнут, — говорит Алексей Володихин.

В-четвертых, вы сможете приостановить рост сорняков на участке весной. Вскапывая землю, вы переворачиваете пласты грунта и извлекаете на свет корни растений. А это значит, что у них не будет шанса прорасти в начале нового дачного сезона.

В-пятых, перекопка способствует нормальному насыщению участка влагой. Ведь если земля плотная и покрыта коркой, вода плохо проникает внутрь. А в рыхлый грунт она попадает безо всяких препятствий. Весной ваш участок будет хорошо напитан и даст отличный урожай.

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