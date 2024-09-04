Беритесь за лопаты и мотоблоки: эксперт рассказал, зачем перекапывать огород осенью

Эксперт Володихин назвал пять причин, по которым стоит вскопать участок осенью

Осенью огород выглядит унылым и заброшенным, а изнуренные летними трудами дачники стремятся поскорее завершить сезон. И зачастую перекопка участка в это время года в их планы не входит. Однако лучше побороть приступ лени — и вот почему.