Детская безопасность, обвинение, пьяные компании в тагильских дворах и черная вода

В Таиланде при весьма загадочных обстоятельствах погиб житель Нижнего Тагила Илья Орлов. Его изувеченное тело нашли на одном из островов. В СМИ сразу же появилась рассказанная супругой погибшего версия о том, что мужчина якобы страдал от психического расстройства. Однако его мать ее категорически опровергла. По словам женщины, у сына все было в порядке.