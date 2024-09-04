Детская безопасность, обвинение, пьяные компании в тагильских дворах и черная вода

Posted Сегодня, 17:11
Published Сегодня, 17:11
Modified Сегодня, 17:13
Updated Сегодня, 17:13
В Нижнем Тагиле новая трагедия: страшной смертью погибла 11-летняя девочка. Она доверчиво пошла со знакомым своего отца, который сначала надругался, а затем убил ее. Тагильский психолог Наталья Козлова рассказывает, как научить детей разделять своих и чужих и как реагировать на незнакомцев.
Предполагаемому убийце девочки предъявили обвинение в совершении двух особо тяжких преступлений. Ранее судимый педофил может получить пожизненное заключение за изнасилование и убийство ребенка. В содеянном мужчина уже сознался.
Тагильчан закошмарили пьяные компании, которые в теплые летние деньки собирались под окнами многоэтажек. Такие попойки зачастую продолжаются всю ночь и не всегда компании расходятся мирно. Наступившая осень любителей выпить тоже не останавливает. TagilCity.ru разбирался, можно ли найти на них управу.
В Таиланде при весьма загадочных обстоятельствах погиб житель Нижнего Тагила Илья Орлов. Его изувеченное тело нашли на одном из островов. В СМИ сразу же появилась рассказанная супругой погибшего версия о том, что мужчина якобы страдал от психического расстройства. Однако его мать ее категорически опровергла. По словам женщины, у сына все было в порядке.
Жители пяти улиц Нижнего Тагила остались без воды. Когда ее наконец дали, из кранов потекла черная и грязная жижа. В местном «Водоканале» успокоили тагильчан: после ремонта вода всегда сначала идет некондиционная, ее необходимо просто слить.