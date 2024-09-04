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Published Сегодня, 03:37

Modified Сегодня, 03:39

Updated Сегодня, 03:39

Девушка в нижнем белье гуляла по улицам в Первоуральске

Девушка в нижнем белье гуляла по улицам в Первоуральске

4 сентября 2024, 03:37
Фото: Изображение Midjourney
В Первоуральске местные жители заметили девушку, которая шла по улицам в нижнем белье. Инцидент случился 2 сентября 2024 года.

Некоторые горожане предположили, что у незнакомки осеннее обострение, другие посчитали, что у девушки продолжается лето. Кто-то высказал предположение, что ей нужна помощь, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Первоуральск».

Напомним, в августе 2024 года в Екатеринбурге обнаженный мужчина гулял около корпуса УрФУ и пугал прохожих. Одна горожанка рассказала о нем общественникам. Вскоре мужчину задержали правоохранители и отвезли в отделение.

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