Девушка в нижнем белье гуляла по улицам в Первоуральске

Posted Сегодня, 03:37
Published Сегодня, 03:37
Modified Сегодня, 03:39
Updated Сегодня, 03:39
Некоторые горожане предположили, что у незнакомки осеннее обострение, другие посчитали, что у девушки продолжается лето. Кто-то высказал предположение, что ей нужна помощь, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Первоуральск».
Напомним, в августе 2024 года в Екатеринбурге обнаженный мужчина гулял около корпуса УрФУ и пугал прохожих. Одна горожанка рассказала о нем общественникам. Вскоре мужчину задержали правоохранители и отвезли в отделение.