Экс-директор скандальной спецшколы в Екатеринбурге осталась на свободе

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Поддубная утверждает, что она не была в курсе о том, что в ее школе происходит насилие над учениками. Также во время судебного заседания она просила учесть ее профессиональные заслуги, пишет Ура.ру.
По словам адвоката Олеси Бортниковой, директору назначили 11 месяцев исправительных работ.
Напомним, весной 2023 года стало известно, что в спецшколе происходят насильственные действия по отношению к детям и подросткам. После этого задержали трех воспитанников, которых осудили в 2024 году.