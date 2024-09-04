«Город снова накрывает боль»: психолог из Тагила дал советы по детской безопасности

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Психолог-консультант Наталия Козлова собрала несколько важных правил поведения, которые каждый родители обязан научить свое чадо. Правила помогут избежать трагедии.
Начало месяца. И город снова накрывает боль. Пропала девочка 12 лет. Найдена. Мертва, — пишет специалист в социальных сетях.
Первое самое важное и очевидное правило заключается в следующем: надо объяснить ребенку, что он не обязан поддерживать беседу и вообще отвечать что-либо незнакомому человеку. Тем более делать, что-то, о чем просит незнакомец или незнакомка. Надо объяснить ребенку, что нужно как можно скорее уйти. Уйти туда, где есть люди. И что в этом нет ничего предосудительного или неприличного.
Не разговаривать, не объяснять, не оправдываться. Уйти туда, где есть другие люди. Тем более если взрослый человек обращается к ребёнку за помощью — это выглядит странно, — пишет Наталия Козлова, арт-терапевт.
Второе правило — дистанция. Если кто-то подходит очень близко, то нужно отойти в сторону. Неважно, где это происходит: на улице, в очереди или в общественном транспорте. Если кто-то нарушает ваше пространство, это уже подозрительно. Нужно отойти в сторону, никогда не знаешь, чего ожидать от людей.
Нужно отойти в сторону, не ждать, потому что неизвестно, что дальше сделает этот человек. Показать детям, что такое безопасная дистанция при приближение чужого, — рассказывает Наталия Козлова.
Третье правило очень простое и одновременно крайне важное. Ребенок не должен стесняться кричать. Если незнакомец взял за руку и повел куда-то — жизненно важно кричать, что угодно, в идеале: «Не трогайте меня, я не знаю вас!». К сожалению, но это так, зачастую люди стесняются звать на помощь в опасные моменты.
Если ребенка пытаются силой увести куда-то и убежать нет возможности — нужно сесть на землю и кричать, кусаться и пинаться, — комментирует Наталия Козлова.
Ни в коем случае нельзя ничего брать у чужого из рук. Вообще ничего. Особенно сладкое, воду и что угодно съедобное. К таким угощениям могут что-нибудь добавить: опьяняющего или сразу смертельного.
Правило пятое. Подъехала неизвестная машина, водитель или пассажир приглашают сесть к ним: нужно сразу уходить, как можно дальше от дороги или вдоль дороги по направлению против движения машин.
Если убегать в ту же сторону, куда движется машина, она просто поедет следом. Чтобы поехать в противоположную сторону, водителю нужно будет развернуться. На дороге зачастую сделать это быстро сложно, поэтому будет время скрыться, — рассказывает Наталия Козлова, психолог.
Шестое правило простое: опасным может быть любой человек. Абсолютно с любой даже самой доброй и приятной внешностью, голосом и манерам. Нужно быть очень осторожным и не просто внимательным, а заранее быть готовым просто уйти. Не ждать повода.
Важно помнить, что безопасность детей зависит от правильного поведения в опасных ситуациях. Родители должны обучать их правилам безопасности и регулярно напоминать им о них.