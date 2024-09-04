«Город снова накрывает боль»: психолог из Тагила дал советы по детской безопасности

Первое самое важное и очевидное правило заключается в следующем: надо объяснить ребенку, что он не обязан поддерживать беседу и вообще отвечать что-либо незнакомому человеку. Тем более делать, что-то, о чем просит незнакомец или незнакомка. Надо объяснить ребенку, что нужно как можно скорее уйти. Уйти туда, где есть люди. И что в этом нет ничего предосудительного или неприличного.