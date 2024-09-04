Холодная осень прогнозируется в Свердловской области

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Синоптики прогнозируют очень холодную ночь с 5 на 6 сентября. Температура может опуститься до -2 градусов.
А по общим прогнозам, осень на Урале в этом году будет холодной. Холодный ночной воздух может сильно ударить по дачам и садам жителей региона.
По данным сервиса «Яндекс Погода», «бабье» лето продлится всего 10 дней. Насладиться последними теплыми лучами солнца можно будет с 6 по 17 сентября.
Напомним, что День знаний в 2024 году был весьма мокрым. Синоптики заранее предупредили свердловчан на счет дождя 2 сентября.