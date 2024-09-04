tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 13:22

Published Сегодня, 13:22

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

В Свердловской области прогнозируются заморозки до -2 градусов

Холодная осень прогнозируется в Свердловской области

4 сентября 2024, 13:22
Фото: Изображение Midjourney

В Свердловской области прогнозируются заморозки до -2 градусов

Синоптики прогнозируют холодную осень в Свердловской области. А 5–6 сентября возможны заморозки.

Синоптики прогнозируют очень холодную ночь с 5 на 6 сентября. Температура может опуститься до -2 градусов.

А по общим прогнозам, осень на Урале в этом году будет холодной. Холодный ночной воздух может сильно ударить по дачам и садам жителей региона.

По данным сервиса «Яндекс Погода», «бабье» лето продлится всего 10 дней. Насладиться последними теплыми лучами солнца можно будет с 6 по 17 сентября.

Напомним, что День знаний в 2024 году был весьма мокрым. Синоптики заранее предупредили свердловчан на счет дождя 2 сентября.

Дожди, снегопады и ветра: погода на осень в Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
За ночь в Нижнем Тагиле выпала половина месячной нормы осадковЛивень и град надвигаются на Свердловскую областьНебо затянут тяжелые тучи: погода в Свердловской области на семь дней
#Вадим Бредников#Общество#Свердловская область#Погода#Дождь#Прогноз погоды#Теплая погода#Заморозки#Пасмурная погода#Плохая погода#Екатеринбург#Прохладная погода#Осенние заморозки#Бабье лето
Подпишитесь
«Город снова накрывает боль»: психолог из Тагила дал советы по детской безопасности
Сегодня, 10:48
В Нижнем Тагиле отец убитой девочки пришел на следственный эксперимент с ножом
Сегодня, 12:20
В «Центре защиты населения» Нижнего Тагила появилась новая машина «ГАЗель»
Сегодня, 06:50
Подозреваемый в убийстве 11-летней девочки в Нижнем Тагиле признался в преступлении
Сегодня, 11:56
Пьяные компании во дворах Нижнего Тагила: что делать и как предотвращать попойки?
Сегодня, 06:03
На подростков-мигрантов в Екатеринбурге возбудили дело из-за нападений на людей
Сегодня, 07:22