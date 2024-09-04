«И снова здравствуйте». В Красноуральске контейнер для ТКО оказался заполнен бревнами

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:46
Updated Сегодня, 08:46
Как стало известно, фрагменты демонтированного здания, а именно двухметровые бревна, не просто принесли к контейнеру на одной из площадок Красноуральска, но и погрузили в него. Вряд ли хозяин старого бруса подумал, какую панику у водителей могло бы вызвать появление на дороге бункеровоза с незакрепленными свисающими бревнами.
Часто жители игнорируют разъяснения регионального оператора о том, что кирпичи, куски бетона и бревна нельзя складывать в емкости для коммунальных отходов, потому что они не предназначены для такой нагрузки и ломаются. Данная ситуация наглядно демонстрирует — насколько опасно было бы транспортировать отходы таким образом. Часть бревен не уместилась бы в контейнере, и при движении по дороге они просто вылетели бы на проходящий рядом автотранспорт, — пояснили в пресс-службе регионального оператора компании «Рифей».
Случай завершился без неприятных последствий. Водители бункеровоза сообщили о нарушении в диспетчерскую службу. Затем информацию передали собственнику места накопления ТКО — администрации Красноуральска. В скором времени бревна были убраны из емкости для коммунальных отходов.
Подобные ситуации в Свердловской области повторяются все чаще. Так, например, в Верхотурском ГО в баке для отходов были найдены останки животных, а в Нижнем Тагиле контейнер заполнили камнями и землей.
К бытовым отходам относятся:
Также в контейнерах и бункерах можно размещать траву, листву и ветки, измельченные до 50 см.
К крупногабаритным отходам относятся мебель, бытовая техника, сантехника (унитазы, раковины) и прочее. Они должны складироваться на специальных площадках или в бункерах, расположенных на контейнерных площадках.
Шифер, бревна, камни и другие отходы от демонтажа помещений необходимо вывозить в рамках отдельных договоров с компаниями, имеющими лицензию на такой вид деятельности.
Отработанные автомобильные шины, сплошные резиновые шины или полумневатические с металлическим кордом не подлежат захоронению, поэтому их собственник должен транспортировать для дальнейшей переработки на специализированные предприятия.
Автошины нельзя складировать на контейнерных площадках. За нарушение требований при обращении с таким видом отходов предусмотрена административная ответственность.
Напомним, вопросы по вывозу ТКО или другой работе регионального оператора можно задать с 8:00 до 20:00 часов по телефону 8-800-234-02-43.