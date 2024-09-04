«И снова здравствуйте». В Красноуральске контейнер для ТКО оказался заполнен бревнами

Как стало известно, фрагменты демонтированного здания, а именно двухметровые бревна, не просто принесли к контейнеру на одной из площадок Красноуральска, но и погрузили в него. Вряд ли хозяин старого бруса подумал, какую панику у водителей могло бы вызвать появление на дороге бункеровоза с незакрепленными свисающими бревнами.