tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 08:42

Published Сегодня, 08:42

Modified Сегодня, 08:46

Updated Сегодня, 08:46

«И снова здравствуйте». В Красноуральске контейнер для ТКО оказался заполнен бревнами

«И снова здравствуйте». В Красноуральске контейнер для ТКО оказался заполнен бревнами

4 сентября 2024, 08:42
Фото: Рифей
В Красноуральске на улице Загородной неизвестные заполнили контейнер для ТКО двухметровыми бревнами. Отгрузку емкости приостановили, а информацию о нарушении передали в администрацию города. В материале TagilCity.ru рассказываем о разнице между строительными и коммунальными отходами.

Как стало известно, фрагменты демонтированного здания, а именно двухметровые бревна, не просто принесли к контейнеру на одной из площадок Красноуральска, но и погрузили в него. Вряд ли хозяин старого бруса подумал, какую панику у водителей могло бы вызвать появление на дороге бункеровоза с незакрепленными свисающими бревнами.

Часто жители игнорируют разъяснения регионального оператора о том, что кирпичи, куски бетона и бревна нельзя складывать в емкости для коммунальных отходов, потому что они не предназначены для такой нагрузки и ломаются. Данная ситуация наглядно демонстрирует — насколько опасно было бы транспортировать отходы таким образом. Часть бревен не уместилась бы в контейнере, и при движении по дороге они просто вылетели бы на проходящий рядом автотранспорт, — пояснили в пресс-службе регионального оператора компании «Рифей».

Случай завершился без неприятных последствий. Водители бункеровоза сообщили о нарушении в диспетчерскую службу. Затем информацию передали собственнику места накопления ТКО — администрации Красноуральска. В скором времени бревна были убраны из емкости для коммунальных отходов.

Подобные ситуации в Свердловской области повторяются все чаще. Так, например, в Верхотурском ГО в баке для отходов были найдены останки животных, а в Нижнем Тагиле контейнер заполнили камнями и землей.

Стал неподвижным из-за перегруза. Тагильчане заполнили мусорный бак камнями и землей
Узнать подробнее

К бытовым отходам относятся:

  • Продукты питания,
  • Различные пустые упаковки, тары или посуда,
  • Использованные средства гигиены, бумага, салфетки, пластик,
  • Устаревшая или ненужная одежда, обувь, текстиль.

Также в контейнерах и бункерах можно размещать траву, листву и ветки, измельченные до 50 см.

Правила утилизации растительных отходов: огородники Нижнего Тагила поделились опытом
Узнать подробнее

К крупногабаритным отходам относятся мебель, бытовая техника, сантехника (унитазы, раковины) и прочее. Они должны складироваться на специальных площадках или в бункерах, расположенных на контейнерных площадках.

Шифер, бревна, камни и другие отходы от демонтажа помещений необходимо вывозить в рамках отдельных договоров с компаниями, имеющими лицензию на такой вид деятельности.

Отработанные автомобильные шины, сплошные резиновые шины или полумневатические с металлическим кордом не подлежат захоронению, поэтому их собственник должен транспортировать для дальнейшей переработки на специализированные предприятия.

Автошины нельзя складировать на контейнерных площадках. За нарушение требований при обращении с таким видом отходов предусмотрена административная ответственность.

Выбрасывать нельзя оставить. В Министерстве ЖКХ рассказали правила утилизации автошин
Узнать подробнее

Напомним, вопросы по вывозу ТКО или другой работе регионального оператора можно задать с 8:00 до 20:00 часов по телефону 8-800-234-02-43.

#Анастасия Имамахметова#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Нарушение#Администрация#Бытовые отходы#Вывоз мусора#Красноуральск#Строительный мусор#Екатеринбург#Рифей#ТКО#Контейнер
Подпишитесь
Пьяные компании во дворах Нижнего Тагила: что делать и как предотвращать попойки?
Сегодня, 06:03
«Оттираем рисульки»: в Нижнем Тагиле сын работника РЖД пожаловался на вандалов
Сегодня, 07:06
В «Центре защиты населения» Нижнего Тагила появилась новая машина «ГАЗель»
Сегодня, 06:50
В Свердловской области ищут отца, забравшего двоих сыновей у жены
Сегодня, 06:25
Жители Каменска-Уральского пожаловались на отказ врачей в помощи пациентам
Сегодня, 06:06
На подростков-мигрантов в Екатеринбурге возбудили дело из-за нападений на людей
Сегодня, 07:22