Кусты смородины будут мощными и дадут большой урожай: вот лучшие места для посадки

Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
Черная смородина — прекрасная, полезная и вкусная ягода. И в отличие от других плодовых кустарников она не так уж привередлива. Однако и у нее есть определенные пожелания. В частности, черная смородина вполне может расти на затененных участках, но от чего она точно не откажется — так это от пространства. Стесненные другими посадками кусты будут хиреть и плохо расти. Советы о том, где и как лучше высадить смородину, дает профессиональный агроном, автор и ведущий Telegram-канала «Мой урожай I Сад. Огород. Цветы» Алексей Володихин.
Многие российские дачники высаживают смородину по периметру забора. Это допустимый вариант, однако при этом нужно учитывать способность смородины активно и быстро разрастаться во все стороны, поэтому сажать кусты вплотную к забору нельзя.
Уже через пару лет [дачники] понимают, что урожай собирать практически невозможно: половина веток залезла к соседям, а подойти к растениям можно только с одной стороны. Соблюдайте дистанцию — кусты надо сажать не ближе 1 метра от забора. А еще лучше отступить 1,5 метра, — отмечает Алексей Володихин.
Мы уже отметили, что смородина неплохо себя чувствует в тени, поэтому ее ради экономии пространства нередко сажают между подовыми деревьями — яблонями и грушами. В этом случае необходимо соблюдать тот же принцип — больше пространства. Куст смородины нельзя сажать ближе, чем в двух метрах от ствола дерева, иначе со временем побеги просто «наползут» на него.
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