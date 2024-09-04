Кусты смородины будут мощными и дадут большой урожай: вот лучшие места для посадки

Черная смородина — прекрасная, полезная и вкусная ягода. И в отличие от других плодовых кустарников она не так уж привередлива. Однако и у нее есть определенные пожелания. В частности, черная смородина вполне может расти на затененных участках, но от чего она точно не откажется — так это от пространства. Стесненные другими посадками кусты будут хиреть и плохо расти. Советы о том, где и как лучше высадить смородину, дает профессиональный агроном, автор и ведущий Telegram-канала «Мой урожай I Сад. Огород. Цветы» Алексей Володихин.