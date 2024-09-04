На уборку будете тратить не более 20 минут в день: секреты идеальной чистоты

Posted 4 сентября, 08:56
Published 4 сентября, 08:56
Modified 4 сентября, 08:58
Updated 4 сентября, 08:58
В современном мире многие люди живут в стремительно темпе. Плотный график работы, семейные обязанности и другие обстоятельства зачастую не оставляют достаточно времени на уборку. В результате грязь и беспорядок накапливаются. К тому же у некоторых людей уборка ассоциируется с большим стрессом, что может вызывать прокрастинацию. Эксперт по домоводству, автор и ведущая тематического YouTube-канала Марина Жукова знает способы решения проблемы.
По словам эксперта, очень важен порядок действий при уборке. Например, нельзя сначала вымыть полы, а потом начать вытирать пыль. Она просто вся осядет, и вам придется убираться заново. Поэтому используйте принцип наведения чистоты «сверху вниз» и ваши усилия обязательно окупятся.
Можно, конечно, копить посуду всю неделю, а потом усердно перемывать ее в субботу. Но гораздо проще ее не копить и сразу же мыть тарелки и сковородки. И речь не только о посуде.
Я каждый день уделяю уборке по 20 минут. Благодаря этому я не трачу целый день на генеральную уборку в выходные, - советует Марина Жукова.
Лучше сразу же вытереть с плиты убежавшее молоко или протереть забрызганное зубной пастой зеркало. Тогда вам не нужно будет тратить время на длительные замачивания и оттирания в выходные.
Разбор завалов в шкафах — это долгая и утомительная процедура. Именно поэтому лучше держать в ящиках лишь самое необходимое, а ненужные, вышедшие из моды и просто некондиционные вещи просто выкинуть.
Ранее эксперты рассказали, зачем нужно добавлять соль в воду при мытье полов.