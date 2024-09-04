На уборку будете тратить не более 20 минут в день: секреты идеальной чистоты

В современном мире многие люди живут в стремительно темпе. Плотный график работы, семейные обязанности и другие обстоятельства зачастую не оставляют достаточно времени на уборку. В результате грязь и беспорядок накапливаются. К тому же у некоторых людей уборка ассоциируется с большим стрессом, что может вызывать прокрастинацию. Эксперт по домоводству, автор и ведущая тематического YouTube-канала Марина Жукова знает способы решения проблемы.