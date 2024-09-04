Новая школа на 1200 мест начала работу в Академическом районе Екатеринбурга

Начальную, среднюю и старшую школы определили в разные помещения. Также известно, что в новых стенах оборудовано три спортзала, один из которых предназначен для занятий гимнастикой и танцами, информационно-библиотечный центр, актовый зал, оснащенный специализированным сценическим оборудованием, пищеблок со столовой более чем на 600 мест и многое другое. На территории вокруг школы — тоже все самое современное: большой стадион, игровая площадка, хоккейный корт, различные спортивные зоны и многофункциональное общественное пространство для проведения мероприятий под открытым небом.