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Новая школа на 1200 мест начала работу в Академическом районе Екатеринбурга

Новая школа на 1200 мест начала работу в Академическом районе Екатеринбурга

4 сентября 2024, 09:55
Фото: Юрий Капустин
Новая пятиэтажная школа №133, рассчитанная на обучение 1 тысячи 200 человек, открылась в Академическом районе Екатеринбурга. Это уже девятое учебное заведение в восьмом районе города.

Школа №133 была построена опережающими темпами. Из ее окон видны новостройки, возведение которых также подходит к концу. Учебное заведение будет специализироваться на креативных направлениях деятельности, включая изучение киноиндустрии с начальных классов. Отличительная особенность школы — уклон в сферы современного искусства и цифровых технологий. Кроме того, станут развивать и направление «Креативное предпринимательство». В целом творческое мышление школьников планируют расширять в трех лабораториях: Арт-лаб, Старт-лаб и Медиа-лаб.

Так, по направлению Арт-лаб планируется сотрудничество с Академией современного искусства и УрГАХУ. Направление Медиа-лаб школа усовершенствует самостоятельно — контент, создаваемый ребятами, будут транслировать через мультимедийное оборудование в школе. По направлению Старт-лаб планируется сотрудничество со Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства.

Фото: Юрий Капустин

Начальную, среднюю и старшую школы определили в разные помещения. Также известно, что в новых стенах оборудовано три спортзала, один из которых предназначен для занятий гимнастикой и танцами, информационно-библиотечный центр, актовый зал, оснащенный специализированным сценическим оборудованием, пищеблок со столовой более чем на 600 мест и многое другое. На территории вокруг школы — тоже все самое современное: большой стадион, игровая площадка, хоккейный корт, различные спортивные зоны и многофункциональное общественное пространство для проведения мероприятий под открытым небом.

Первую школу в районе — № 16 — мы построили более 10 лет назад, когда в Академическом уже заселились первые дома. Сейчас мы стараемся строить школы с опережением, чтобы жители новых кварталов района уже знали, куда их дети пойдут учиться. Наверное, это самое главное для родителей, и мы будем стараться создавать самые комфортные условия для развития юных академчан и получения ими новых знаний, — пояснил председатель совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое» Виктор Киселев.
Фото: Юрий Капустин

К началу учебного года застройщик АО СЗ «РСГ-Академическое» приготовил ученикам школы №133 необычный подарок ­— сотни книг для школьной библиотеки. По традиции книги девелопер закупает для каждой школы на территории своей застройки к ее открытию. Помощь в пополнении книжного фонда — не единственный подарок новой школе Академического. Ранее компания выделила участок для строительства школы, разработала ее проект и обеспечила инженерными сетями.

Следующая школа, которая уже спроектирована, должна появится в «Кварталах конструктивизма», и еще одна — на въезде в район, в квартале «Первый Академ». Примечательно, что все школы в Академическом районе имеют свои направления. Например, школа №79 имеет инженерный уклон, а школа №123 — химико-биологический профиль.

#Анастасия Имамахметова#Общество#Бизнес#Свердловская область#Строительство#Школа#Образование#Стадион#Современное искусство#Пищеблок#Екатеринбург#Академический район#Инженерные сети#Киноиндустрия#Цифровые технологии#Актовый зал
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