Осенью подкармливаем клубнику органикой: какие удобрения выбрать и как внести

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Подкормка клубники осенью — важный этап в процессе ухода за растением. Внесенные в это время удобрения помогает растению подготовиться к зимнему периоду и улучшают урожай в следующем сезоне. Эксперты Telegram-канала «Дневник дачника. Сад и огород» предлагают не откладывать это процедуру в долгий ящик.
Предлагаем попробовать следующие варианты для подкормки клубники в сентябре.
Можно полить клубнику зольным раствором. На 10-литровое ведро необходим один стакан древесной золы.
Поливаем под каждый кустик. В золе очень много калия, который поможет клубнике подготовиться к холодам и хорошо перезимовать. А также в золе находятся практически все макро-и микроэлементы, необходимые растению — в легкодоступной форме и необходимом соотношении. Листья клубники на зиму срезать не стоит, потому что они защищают растение от заморозков. Убирать их следует только весной, — советуют эксперты.
Перепревший навоз является одним из лучших органических удобрений для клубники. Он насыщает растение питательными веществами и улучшает структуру почвы. Внесите его на глубину около 10 см вокруг кустиков клубники, равномерно распределив. Рекомендуемая норма — 5–8 килограммов на 1 кв. м. Лучше вносить навоз в конце сентября-начале октября, когда клубника завершит свой вегетационный период.
Компост также является эффективным органическим удобрением. Он обеспечивает растения витаминами и минералами. Внесите компост в землю вокруг кустиков на глубину около 5 сантиметров из расчета примерно 3–5 кг на 1 кв. м.
Гумус — это хорошо разложившаяся органика, которая хорошо влияет на состав почвы и баланс макро- и микроэлементов. Его вносят в почву на глубину 5–10 сантиметров, примерно 3–4 килограмма на 1 кв. м. Кстати, гумус можно вносить одновременно с другими органическими и комплексными удобрениями.
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