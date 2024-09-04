Осенью подкармливаем клубнику органикой: какие удобрения выбрать и как внести

Гумус — это хорошо разложившаяся органика, которая хорошо влияет на состав почвы и баланс макро- и микроэлементов. Его вносят в почву на глубину 5–10 сантиметров, примерно 3–4 килограмма на 1 кв. м. Кстати, гумус можно вносить одновременно с другими органическими и комплексными удобрениями.