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Осенью подкармливаем клубнику органикой: какие удобрения выбрать и как внести

Осенью подкармливаем клубнику органикой: какие удобрения выбрать и как внести

4 сентября 2024, 11:29
Фото: tagilcity.ru
Подкормка клубники осенью органическими удобрениями — это отличная идея. Ведь органика способствует улучшению структуры почвы, повышению ее плодородия и укреплению растений перед зимой. Предлагаем вам разные варианты подкормок, благодаря которым ваши клубничные кустики оживут.

Подкормка клубники осенью — важный этап в процессе ухода за растением. Внесенные в это время удобрения помогает растению подготовиться к зимнему периоду и улучшают урожай в следующем сезоне. Эксперты Telegram-канала «Дневник дачника. Сад и огород» предлагают не откладывать это процедуру в долгий ящик.

Предлагаем попробовать следующие варианты для подкормки клубники в сентябре.

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Древесная зола

Можно полить клубнику зольным раствором. На 10-литровое ведро необходим один стакан древесной золы.

Поливаем под каждый кустик. В золе очень много калия, который поможет клубнике подготовиться к холодам и хорошо перезимовать. А также в золе находятся практически все макро-и микроэлементы, необходимые растению — в легкодоступной форме и необходимом соотношении. Листья клубники на зиму срезать не стоит, потому что они защищают растение от заморозков. Убирать их следует только весной, — советуют эксперты.

Перепревший навоз

Перепревший навоз является одним из лучших органических удобрений для клубники. Он насыщает растение питательными веществами и улучшает структуру почвы. Внесите его на глубину около 10 см вокруг кустиков клубники, равномерно распределив. Рекомендуемая норма — 5–8 килограммов на 1 кв. м. Лучше вносить навоз в конце сентября-начале октября, когда клубника завершит свой вегетационный период.

Фото: 1MI

Компост

Компост также является эффективным органическим удобрением. Он обеспечивает растения витаминами и минералами. Внесите компост в землю вокруг кустиков на глубину около 5 сантиметров из расчета примерно 3–5 кг на 1 кв. м.

Гумус

Гумус — это хорошо разложившаяся органика, которая хорошо влияет на состав почвы и баланс макро- и микроэлементов. Его вносят в почву на глубину 5–10 сантиметров, примерно 3–4 килограмма на 1 кв. м. Кстати, гумус можно вносить одновременно с другими органическими и комплексными удобрениями.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Урожай#Окружающая среда#Дача#Клубника#Подкормка#Лайфхаки#Дом и сад#КЦ
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