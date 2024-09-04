От пятен и налета на плитке в ванной избавитесь надолго: как и чем нужно мыть

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
В битве с разными видами загрязнений на кафеле в ванной помогут как народные, так и специальные средства. Блогер и эксперт по домоводству Марина Жукова разбиралась в разных способах борьбы за чистоту и красоту в ванной комнате.
По словам эксперта, у плитки в ванной есть четыре основных врага — это известковый и мыльный налеты, плесень и ржавчина. Однако для каждого из них у опытной хозяйки есть эффективное оружие.
Обычное дело во многих квартирах, особенно если из крана течет жесткая вода. Тереть пораженные поверхности можно долго и безуспешно, но нам поможет мягкая сила. Например, 9-процентный уксус. Обычно его смешивают с водой и наносят на грязные поверхности и оставить для воздействия минут на 20. После необходимо протереть все губкой или щеткой.
Парадокс, но моющие средства могут сами стать источником загрязнения, создавая на плитке жирную пленку. Эта проблема легко решается с помощью геля для мытья посуды. Просто сделайте концентрированный раствор и вымойте стены. Плитка будет блестеть и сиять.
Еще она головная боль для хозяек. Существуют специальные средства для удаления ржавых пятен, но также проблему можно решить подручными средствами: поможет лимонная кислота или сок лимона. Нанесите для воздействия на 15-20 минут, а затем пройдитесь жесткой щеткой.
Этот грибок не только портит внешний вид ванной комнаты, но и угрожает здоровью, особенно опасна плесень для маленьких детей, пенсионеров и людей с ослабленным иммунитетом.
Этот противный грибок очень часто появляется в углах ванной и между плитками. Чтобы его победить, используйте смесь соды и уксуса. Просто нанесите пасту на пораженную область, оставьте на 15 минут, а затем сотрите, — советует Марина Жукова.
Если вам нужен немедленный результат, то попробуйте воспользоваться меламиновой губкой. Она действует по принципу ластика и просто стирает с поверхности плитки любые загрязнения. Правда, изнашиваются меламиновые губки очень быстро: одной штуки хватает на одну, максимум две уборки. А еще плитку можно очень просто и без применения любых средств очистить с помощью пара. Например, можно использовать ручной отпариватель.
Ранее Марина Жукова дала советы, как добиться идеальной чистоты в квартире за 20 минут в день.