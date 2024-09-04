От пятен и налета на плитке в ванной избавитесь надолго: как и чем нужно мыть

Если вам нужен немедленный результат, то попробуйте воспользоваться меламиновой губкой. Она действует по принципу ластика и просто стирает с поверхности плитки любые загрязнения. Правда, изнашиваются меламиновые губки очень быстро: одной штуки хватает на одну, максимум две уборки. А еще плитку можно очень просто и без применения любых средств очистить с помощью пара. Например, можно использовать ручной отпариватель.