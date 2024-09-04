Пенсионерка в Екатеринбурге получит более 400 тысяч за травму из-за наезда самоката

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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Updated Сегодня, 08:52
Мальчик, ехавший на электросамокате, сбил пожилую женщину, которая шла по дороге. Екатеринбурженка получила переломы обеих рук, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Пострадавшей пришлось перенести две операции и курс восстановления. Прокуратура, проведя проверку, потребовала, чтобы суд взыскал с родителей подростка более 400 тысяч рублей. Требование было удовлетворено.
Напомним, житель Екатеринбурга отсудил у супермаркета более миллиона за травму из-за падения зимой на обледенелом крыльце.