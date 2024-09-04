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Пенсионерка в Екатеринбурге получит более 400 тысяч за травму из-за наезда самоката

Пенсионерка в Екатеринбурге получит более 400 тысяч за травму из-за наезда самоката

4 сентября 2024, 08:50
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге родители подростка выплатят пенсионерке 440 тысяч в качестве компенсации за травмы, которая она получила после того, как подросток наехал на нее на электросамокате. Инцидент случился 7 октября 2022 года.

Мальчик, ехавший на электросамокате, сбил пожилую женщину, которая шла по дороге. Екатеринбурженка получила переломы обеих рук, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Пострадавшей пришлось перенести две операции и курс восстановления. Прокуратура, проведя проверку, потребовала, чтобы суд взыскал с родителей подростка более 400 тысяч рублей. Требование было удовлетворено.

Напомним, житель Екатеринбурга отсудил у супермаркета более миллиона за травму из-за падения зимой на обледенелом крыльце.

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