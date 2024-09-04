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Posted Сегодня, 16:29

Published Сегодня, 16:29

Modified Сегодня, 16:31

Updated Сегодня, 16:31

В Нижнем Тагиле загорелся заброшенный склад

Подожгли дети? Заброшенный склад загорелся на Вагонке в Нижнем Тагиле

4 сентября 2024, 16:29
Фото: Изображение Midjourney

В Нижнем Тагиле загорелся заброшенный склад

На улице Юности в Нижнем Тагиле вспыхнул заброшенный склад. Местные жители подозревают, что это дело рук детей.

В микрорайоне Вагонка пожарные подразделения тушили загоревшийся склад, который находится за магазином «Магнит» на улице Юности, сообщают подписчики паблика «Инцидент Нижний Тагил».

По словам местных жителей, спасательные подразделения быстро прибыли на место происшествия и потушили огонь. Люди предположили, что устроить пожар могли дети, которые «частенько там балуются».

На данный момент неизвестно, насколько пострадал склад.

Ранее в Нижнем Тагиле охваченный ревностью мужчина спалил собственный дом.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Пожар#Дети#Тушение#18+#Екатеринбург
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