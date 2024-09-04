Подожгли дети? Заброшенный склад загорелся на Вагонке в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 16:29
Published Сегодня, 16:29
Modified Сегодня, 16:31
Updated Сегодня, 16:31
В микрорайоне Вагонка пожарные подразделения тушили загоревшийся склад, который находится за магазином «Магнит» на улице Юности, сообщают подписчики паблика «Инцидент Нижний Тагил».
По словам местных жителей, спасательные подразделения быстро прибыли на место происшествия и потушили огонь. Люди предположили, что устроить пожар могли дети, которые «частенько там балуются».
На данный момент неизвестно, насколько пострадал склад.
Ранее в Нижнем Тагиле охваченный ревностью мужчина спалил собственный дом.