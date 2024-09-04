Подозреваемый в убийстве 11-летней девочки в Нижнем Тагиле признался в преступлении

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Следственный эксперимент с подозреваемым проводится в том случае, если он признался в преступлении. Во время эксперимента задержанный находился в подвале, где было найдено тело девочки, пишет Ура.ру.
Напомним, девочка пропала 31 августа 2024 года. Спустя несколько дней поисков ее нашли мертвой в подвале дома, где она жила. В квартире задержанного нашли кровь и волосы, которые, предположительно, принадлежат убитой.
По версии следствия, после убийства подозреваемый попытался скрыться, однако его задержали в аэропорту Москвы.