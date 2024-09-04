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Published Сегодня, 11:56

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Updated Сегодня, 11:58

Подозреваемый в убийстве 11-летней девочки в Нижнем Тагиле признался в преступлении

Подозреваемый в убийстве 11-летней девочки в Нижнем Тагиле признался в преступлении

4 сентября 2024, 11:56
Фото: 1MI
Житель Нижнего Тагила, задержанный по подозрению в убийстве 11-летней девочки, признался в совершении преступления. 4 сентября 2024 года с ним проводится следственный эксперимент.

Следственный эксперимент с подозреваемым проводится в том случае, если он признался в преступлении. Во время эксперимента задержанный находился в подвале, где было найдено тело девочки, пишет Ура.ру.

Напомним, девочка пропала 31 августа 2024 года. Спустя несколько дней поисков ее нашли мертвой в подвале дома, где она жила. В квартире задержанного нашли кровь и волосы, которые, предположительно, принадлежат убитой.

По версии следствия, после убийства подозреваемый попытался скрыться, однако его задержали в аэропорту Москвы.

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