Посуда будет сверкать, а химию отправите в помойку: эти продукты идеально отмоют жир

И первой прекрасной альтернативой химии может стать обычная пищевая сода. Об изумительных качествах этого средства мы рассказывали уже не раз. В частности, сода помогает смягчить белье и справляется даже с самым сложным нагаром на плите. Но на этом чудеса не заканчиваются — посуда после применения соды тоже блестит и скрипит.