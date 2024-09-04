Посуда будет сверкать, а химию отправите в помойку: эти продукты идеально отмоют жир

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Отмыть посуду без применения химических средств вполне реально. И самое приятное в этом то, что натуральные средства, которые мы предложим вашему вниманию, стоят копейки. Эксперты портала «Белновости» советуют чистюлям перестать тратить деньги на моющие средства из рекламы и присмотреться к продуктам, которые точно имеются в шкафчиках на вашей кухне.
И первой прекрасной альтернативой химии может стать обычная пищевая сода. Об изумительных качествах этого средства мы рассказывали уже не раз. В частности, сода помогает смягчить белье и справляется даже с самым сложным нагаром на плите. Но на этом чудеса не заканчиваются — посуда после применения соды тоже блестит и скрипит.
Сода годится для мытья фарфора, фаянса, стекла, стали, серебра и эмали. Не рекомендуется чистить с использованием соды тефлон, чтобы не оставить на нем царапин, — советуют эксперты.
Второй натуральный продукт, к которому точно стоит присмотреться, это порошок горчицы. Он действует практически так же, как сода, при этом горчица удаляет стойкие запахи. Например, этим средство хорошо отмывать сковородки, на которых жарились рыба или мясо.
Лимон или лимонная кислота также хорошо справляются с жиром. Натрите загрязненные участки половинкой цитруса или выжмите сок на посуду. Оставьте на 10 минут, затем смойте теплой водой. Кстати, лимон отлично устраняет неприятные запахи из пластиковых контейнеров.
Справиться с нагаром на кастрюлях и сковороде поможет пищевая соль, которая выполняет роль абразива. Ее нужно слегка смочить водой и приготовить что-то вроде пасты. Для усиления чистящего эффекта можно добавлять в соль соду и обрезки лимона (порошок лимонной кислоты).
А еще можете попробовать отмыть посуду огуречным рассолом. Да-да, он хорош не только после вчерашних возлияний. Опытные хозяйки применяют его для растворения жирной пленки на посуде. Просто налейте рассол на грязную посуду, оставьте на несколько минут, затем смойте водой.
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