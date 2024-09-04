Появились новые подробности о погибшем в Таиланде туристе из Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
По словам женщины, у сына не было никаких психических заболеваний, о которых сообщали СМИ. Она также отметила, что Илья был примерным семьянином, он был женат 7 лет, сообщает «КП-Екатеринбург».
Мама погибшего рассказала, что общалась с ним накануне трагедии и никаких предпосылок к инциденту не заметила. Однако, она выразила свое беспокойство по поводу слов сына о плохом самочувствии, которое, по словам Ильи, начало проходить.
Напомним, что изувеченное тело Ильи нашли 4 сентября на одном из островов Таиланда. Местная полиция считает, что его пытали, а потом убили. Следственный комитет Нижнего Тагила начал проверку.