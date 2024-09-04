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Posted Сегодня, 15:56

Published Сегодня, 15:56

Modified Сегодня, 15:58

Updated Сегодня, 15:58

Подозреваемому в убийстве 11-летней девочки из Тагила предъявлено обвинение

Предъявлено обвинение подозреваемому в убийстве 11-летней тагильчанки Насти Якиной

4 сентября 2024, 15:56
Фото: Изображение Midjourney

Подозреваемому в убийстве 11-летней девочки из Тагила предъявлено обвинение

Жителю Нижнего Тагила, которого подозревают в убийстве и изнасиловании 11-летней девочки, предъявили обвинение.

Владимир Александров, который предположительно надругался над девочкой, а затем ее убил, ответит по двум «тяжелым» статьям УК — изнасилование несовершеннолетней и убийство малолетнего ребенка. Ему может грозить высшая мера наказания — пожизненное лишение свободы, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

Комментарии дал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета по Свердловской области Александр Сапегин.

Преступления были совершены в ночь на 31 августа. Подозреваемый заманил девочку к себе в комнату, где сначала изнасиловал ее, а затем перенес в подвал и убил. Стремясь скрыться от правосудия, он экстренно уехал из Нижнего Тагила. Задержали предполагаемого преступника в Москве, в содеянном он сознался.

В среду, 4 сентября, в общежитии на улице Юности прошел следственный эксперимент, на котором присутствовал отец убитой Насти. Он принес собой нож. На самом эксперименте у мужчины произошел нервный срыв. Ранее он признался журналистам, что находится в глубокой депрессии и не знает, как жить дальше.

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