Предъявлено обвинение подозреваемому в убийстве 11-летней тагильчанки Насти Якиной

Преступления были совершены в ночь на 31 августа. Подозреваемый заманил девочку к себе в комнату, где сначала изнасиловал ее, а затем перенес в подвал и убил. Стремясь скрыться от правосудия, он экстренно уехал из Нижнего Тагила. Задержали предполагаемого преступника в Москве, в содеянном он сознался.