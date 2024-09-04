Предъявлено обвинение подозреваемому в убийстве 11-летней тагильчанки Насти Якиной

Posted Сегодня, 15:56
Published Сегодня, 15:56
Modified Сегодня, 15:58
Updated Сегодня, 15:58
Владимир Александров, который предположительно надругался над девочкой, а затем ее убил, ответит по двум «тяжелым» статьям УК — изнасилование несовершеннолетней и убийство малолетнего ребенка. Ему может грозить высшая мера наказания — пожизненное лишение свободы, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.
Комментарии дал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета по Свердловской области Александр Сапегин.
Преступления были совершены в ночь на 31 августа. Подозреваемый заманил девочку к себе в комнату, где сначала изнасиловал ее, а затем перенес в подвал и убил. Стремясь скрыться от правосудия, он экстренно уехал из Нижнего Тагила. Задержали предполагаемого преступника в Москве, в содеянном он сознался.