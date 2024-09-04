Пьяные компании во дворах Нижнего Тагила: что делать и как предотвращать попойки?

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
Лето, а после него «бабье», — теплая пора, когда разного рода личности сбиваются в компании и занимают лавочки во дворах под окнами, устраивая местным жителям головные боли и обеспечивая новые проблемы дворникам управляющих компаний. Почему же так происходит?
Отчасти популярность дворовых посиделок заключается в отсутствии большого количества полицейских патрулей, как, например, в общественных местах типа парков или городской набережной. Больше шансов, что не заберут в отдел. Кроме того, во дворах, как правило, есть лавочки и даже удобные столики.
В полиции низкие зарплаты. Большой некомплект, все идут на завод работать, и поэтому во дворах начинается хаос. Из-за нехватки сотрудников нет возможностей выставить наряды, как раньше было. По квадратам сотрудников распределяли. Квадрат, например, от Ленина и до Мира, закреплен за тремя сотрудниками, и они сутками там ходят, смотрят. А сейчас на трех сотрудников приходи половина города. Людей просто нет, — анонимно прокомментировал ситуацию редакции TagilCity.ru сотрудник полиции.
Но все-таки одна из главных причин — это отсутствие культуры, личного воспитания и полное непонимание того, что своими действиями эти маргиналы могут причинить неудобство другим людям.
Живем на первом этаже, в жару окна открыть невозможно, потому что соседи уверены, что теплые вечера — самое время для уличных посиделок, как вы понимаете, без алкоголя там не обходится. В ночь на 5 июня засыпали под своеобразных смех соседки, для которой посиделки такие — то на балконе, то на улице — обычное дело. При этом с ней живут двое несовершеннолетних детей, которые особым воспитанием не отличаются и тоже допоздна гуляют с родителями, — рассказала редакции TagilCity.ru Юлия Мирозова, жительница Нижнего Тагила.
Нетрезвые компании ведут себя шумно. Они могут кричать, ругаться, включать громкую музыку. Их встречи крайне небезопасны для местных жителей, пьяные люди легко поддаются агрессии. Они могут начать драку, угрожать прохожим и даже просто напасть на любого, кто пройдет мимо.
Неспособность или нежелание осознавать последствия поступков, ощущение неприкосновенности — признаки инфантильности и, возможно, даже психопатии, — объясняет редакции TagilCity.ru психолог Елизавета Котельникова.
За примерами далеко ходить не надо. 24 августа 2024 года под Нижним Тагилом, в Николо-Павловском, во дворе дома шумно отдыхала пьяная компания молодых людей. В какой-то момент им сделал замечание один из местных жителей. Неадекватная молодежь начала провоцировать мужчину, чтобы тот вышел на улицу. Это и произошло, а конфликт перерос в потасовку. 19-летний участник пьяных посиделок в какой-то момент толкнул мужчину, тот упал, ударился головой и умер.
Также не стоить забывать, что пьяные компании часто используют открытый огонь для приготовления пищи или просто для развлечения. Это может привести к пожарам и создать серьезную опасность.
Если пострадает общедомовое имущество типа дверей, лифтов или лавок, детских площадок, то УК обращается в полицию, но опять же зачастую — результата ноль. Если нет камер. Единственное, что может управляшка, это установить камеры видеонаблюдения. А так в любом случае нужно в полицию обращаться, — рассказал TagilCity.ru работник одной из управляющих компаний Нижнего Тагила.
Пьяные во дворах разбрасывают мусор, мочатся прямо под окнами жилых домов и вблизи детских площадок. Если такое происходит на глазах детей, они могут воспринимать это поведение как нормальное и начать копировать его.
Это было летом, мы с ребенком шли домой и увидели на скамейке рядом с песочницей трех взрослых людей и одного ребенка. Мальчику на вид года 4. Взрослые пили пиво, прямо там же были разложены закуски, а мальчик просто вышел на дорогу и начал справлять малую нужду. Никто из взрослых не отреагировал. Меня мой ребенок спрашивает: «Мама, почему они тут пьют, едят и мальчик писает?» Объяснила, что бывают такие невоспитанные люди. Глядя на это, он же может подумать, что такое поведение допустимо. Я не хочу, чтобы у меня во дворе такое происходило, — рассказала редакции TagilCity.ru, тагильчанка Александра.
В психологии есть термин «импринтинг», который означает копирование поведения людей из ближайшего окружения, обычно это мать, но также могут быть и другие взрослые. Ребенок делает это бессознательно. К слову, ввиду малого опыта дети порой не умеют критически мыслить и не понимают, что такое поведение недопустимо.
Я категорически против пьянства во дворах, особенно потому, что там находятся дети, которые могут увидеть плохой пример, и в целом люди, находящиеся в пьяном состоянии, не могут контролировать себя, — делится своим мнением с редакцией TagilCity.ru Фанис Хайруллин, руководитель объединения уличной атлетики «Стойкие».
Согласно законам Российской Федерации, распитие алкоголя в общественных местах запрещено и влечет за собой административную ответственность в виде штрафа от 500 до 1500 рублей или арест на срок до пятнадцати суток.
С одной стороны, такие последствия могут мало волновать любителей некультурных посиделок, с другой стороны, решать проблему нужно исключительно в правовом поле.
Ни в коем случае нельзя самостоятельно примерять на себя образ миротворца и демонстрировать свое физическое превосходство. Если кто-то из жильцов двора попытается агрессивно пресечь действия нарушителей спокойствия, это может привести на скамью подсудимых и сделать его фигурантом уже уголовной статьи.
Работа полиции, а точнее, грамотное взаимодействие с полицией — один из реальных вариантов решения проблемы пьянства во дворах. Однако есть несколько причин недоверия людей к представителям власти.
Во-первых, многие уверены, что это бесполезно, что полиция может приехать, якобы взять объяснение с нарушителей, с очевидцев, с тех, кто подал жалобу, составить протокол, после чего просто уехать.
Во-вторых, люди боятся, что их могут обвинить в ложном вызове, если пьяные разбредутся к приезду полиции, что может повлечь за собой как минимум штраф.
Чтобы полиция сработала именно так, как того требует закон, и при этом не самому не нарваться на обвинение в ложном вызове, достаточно соблюдать несколько простых правил.
Фиксируйте на фото и видео все, что стало причиной вызова полиции. Двор является общественным местом, распитие алкоголя во дворе является нарушением законодательства, а снимать правонарушителей на камеру все по тому же закону полностью разрешено.
Обязательно привлеките к этому своих соседей, они также должны снимать все происходящее на камеру. К слову, эта деталь сразу отметает возможность обвинить вас в ложном вызове.
Статья 19.13. Кодекса об административных правонарушениях РФ «Заведомо
ложный вызов специализированных служб» применима только в тех случаях, если
лицо осознает, что сообщаемые им сведения не соответствуют действительности, а
именно являются ложными, и желает ими ввести в заблуждение соответствующие
государственные органы, препятствуя таким образом их работе, — рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе полиции.
Также важно то, как вы будете вызывать полицию. Один из ключевых моментов заключается в массовости. Необходимо скооперироваться с неравнодушными соседями, которые, как и вы, будут звонить в полицию.
Чем больше жалоб примет диспетчер, тем быстрее на районе ужесточат контроль. При звонке нужно просить привлечь виновных к административной ответственности, ссылаясь на законодательство.
Также важно запомнить номер, под которым зарегистрировано обращение. Он может пригодиться, если работа сотрудников полиции не удовлетворит жильцов. При этом сообщить о факте нарушения реально анонимно, личные данные можно не указывать.
По словам людей, близких к спорту, самое правильное решение проблемы — это установка во дворах оборудованных спортивных площадок. По их мнению, нужно, чтобы родители включались в процесс, ведь в таких случаях они смогут подать ребенку наглядный пример.
Если же в каждом дворе установить спортивную площадку, то дети начнут заниматься спортом и родители смогут показать им хороший пример или заниматься вместе с ними, вспоминая свои юношеские годы. В некоторых районах таких площадок катастрофически не хватает, например, в Тагилстрое, на Руднике и Вагонке, — высказал свое мнение Фанис Хайруллин.