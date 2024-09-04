Пьяные компании во дворах Нижнего Тагила: что делать и как предотвращать попойки?

За примерами далеко ходить не надо. 24 августа 2024 года под Нижним Тагилом, в Николо-Павловском, во дворе дома шумно отдыхала пьяная компания молодых людей. В какой-то момент им сделал замечание один из местных жителей. Неадекватная молодежь начала провоцировать мужчину, чтобы тот вышел на улицу. Это и произошло, а конфликт перерос в потасовку. 19-летний участник пьяных посиделок в какой-то момент толкнул мужчину, тот упал, ударился головой и умер.