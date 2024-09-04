Раздавило голову: на стройке дороги у «Калины» в Екатеринбурге лишился жизни рабочий

Posted Сегодня, 16:24
Published Сегодня, 16:24
Modified Сегодня, 16:26
Updated Сегодня, 16:26
Несчастный случай произошел в среду, 4 сентября, на улице Хрустальной. Мужчину завалило во время проведения дорожных работ, сообщил Ura.ru со ссылкой на источник.
Что конкретно случилось, пока не понятно. Известно только, что мужчине буквально расплющило голову. Прибывшая на место скорая увезла его тело. Также на месте происшествия приехали полицейские.
Официальных комментариев на данный момент не поступало. Напомним, что строительством объекта в роли генподрядчика занимается компания «АльмакорГруп».
В конце августа в Краснотурьинске сотрудника завода, принадлежащего компании РУСАЛ, завалило обломками.