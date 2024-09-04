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Posted Сегодня, 16:24

Published Сегодня, 16:24

Modified Сегодня, 16:26

Updated Сегодня, 16:26

Рабочий погиб на строительстве дорожной развязки у «Калины» в Екатеринбурге

Раздавило голову: на стройке дороги у «Калины» в Екатеринбурге лишился жизни рабочий

4 сентября 2024, 16:24
Фото: Изображение Midjourney

Рабочий погиб на строительстве дорожной развязки у «Калины» в Екатеринбурге

Дорожнику, который работал на строительстве главной развязки Екатеринбурга у «Калины», расплющило голову. Мужчина не выжил.

Несчастный случай произошел в среду, 4 сентября, на улице Хрустальной. Мужчину завалило во время проведения дорожных работ, сообщил Ura.ru со ссылкой на источник.

Что конкретно случилось, пока не понятно. Известно только, что мужчине буквально расплющило голову. Прибывшая на место скорая увезла его тело. Также на месте происшествия приехали полицейские.

Официальных комментариев на данный момент не поступало. Напомним, что строительством объекта в роли генподрядчика занимается компания «АльмакорГруп».

В конце августа в Краснотурьинске сотрудника завода, принадлежащего компании РУСАЛ, завалило обломками.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Дорога#Строительство#Несчастный случай#18+#Екатеринбург
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