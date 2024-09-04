Российские учёные разработали новый фотокатализатор для очистки сточных вод

В чистом виде политриазинимид представляет собой бледно-жёлтый порошок, состоящий из мельчайших частиц размером примерно 1,5 микрометра. В таком виде он неудобен для транспортировки и обратной фильтровки после очистки. Поэтому для его применения исследователи разработали гранулы на основе силикагеля. Это гель на основе кремниевых кислот — в быту используется, например, для наполнителей кошачьих туалетов или в виде гранул от запаха в пакетиках для обуви.