Шесть автомобилей столкнулись на перекрестке в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
Modified Сегодня, 04:26
Updated Сегодня, 04:26
В результате столкновения пострадали два пассажира. Один из них ехал в Toyota Corolla, а другой — в Kia K5. С различными повреждениями их отвезли в медучреждение, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.
Напомним, 31 августа 2024 года в Каменске-Уральском водитель иномарки, убегавший от автоинспекторов, чтобы не платить штраф, в какой-то момент протаранил столб. В результате происшествия автомобилист скончался на месте ЧП.