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Posted Сегодня, 04:24

Published Сегодня, 04:24

Modified Сегодня, 04:26

Updated Сегодня, 04:26

Два человека пострадали в массовом ДТП в Екатеринбурге

Шесть автомобилей столкнулись на перекрестке в Екатеринбурге

4 сентября 2024, 04:24
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Два человека пострадали в массовом ДТП в Екатеринбурге

В Екатеринбурге столкнулись между собой шесть легковых машин. Два пассажира получили травмы. ДТП случилось на перекрестке улиц Белинского — Циолковского.

В результате столкновения пострадали два пассажира. Один из них ехал в Toyota Corolla, а другой — в Kia K5. С различными повреждениями их отвезли в медучреждение, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.

Напомним, 31 августа 2024 года в Каменске-Уральском водитель иномарки, убегавший от автоинспекторов, чтобы не платить штраф, в какой-то момент протаранил столб. В результате происшествия автомобилист скончался на месте ЧП.

Две иномарки столкнулись на трассе Екатеринбург — Алапаевск
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