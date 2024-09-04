Суд в Екатеринбурге отказался выпускать осужденного за изнасилование полицейского

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
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В Екатеринбурге суд отклонил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего полицейского, Андрея Бессарабова, осужденного вместе с двумя своими коллегами за групповое изнасилование женщины.
Инцидент произошел летом 2019 года. Уроженку Казахстана сотрудники полиции изнасиловали в служебном автомобиле.
Суд приговорил виновных к различным срокам. Адвокат осужденного пытался добиться сокращения срока заключения. Суд отклонил данную просьбу. Бывший полицейский отсидит весь срок, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
Ранее в Екатеринбурге бомж надругался над мужчиной и лишил его жизни.