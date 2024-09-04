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Published Сегодня, 08:43

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Updated Сегодня, 08:45

Осужденный за изнасилование полицейский в Екатеринбурге не выйдет по УДО

Суд в Екатеринбурге отказался выпускать осужденного за изнасилование полицейского

4 сентября 2024, 08:43
Фото: Изображение Midjourney

Осужденный за изнасилование полицейский в Екатеринбурге не выйдет по УДО

Экс-полицейского из Екатеринбурга, осужденного за изнасилование гражданки Казахстана, досрочно не выпустят.

В Екатеринбурге суд отклонил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего полицейского, Андрея Бессарабова, осужденного вместе с двумя своими коллегами за групповое изнасилование женщины.

Инцидент произошел летом 2019 года. Уроженку Казахстана сотрудники полиции изнасиловали в служебном автомобиле.

Суд приговорил виновных к различным срокам. Адвокат осужденного пытался добиться сокращения срока заключения. Суд отклонил данную просьбу. Бывший полицейский отсидит весь срок, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Ранее в Екатеринбурге бомж надругался над мужчиной и лишил его жизни.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Суд#Уголовное дело#Изнасилование#18+#Екатеринбург#Инцидент
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