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Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

В Екатеринбурге главу филиала «Гортранса» Александра Хабарова оставили в СИЗО

Свердловский облсуд вновь оставил под стражей главу филиала «Гортранса»

4 сентября 2024, 14:04
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге главу филиала «Гортранса» Александра Хабарова оставили в СИЗО

В Екатеринбурге защитники Александра Хабарова просили отпустить их клиента из СИЗО. Защита пыталась добиться замены ареста на другое наказание.

Как пояснили в пресс-службе областного суда, решение о содержании под стражей Хабарова до 30 октября оставили без изменений.

Экс-чиновника задержали осенью прошлого года. Глава филиала «Автобусные перевозки» обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Ему грозит теремное заключение на срок от 7 до 12 лет, а также штраф и лишение права занимать руководящие должности на срок до 10 лет. Следствие продолжается.

Ранее чиновнику и бизнесмену из Екатеринбурга дали 15 лет колонии на двоих за взятку.

Свердловского чиновника будут судить за взятку инспектору ГИБДД
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Суд#Взятка#Екатеринбург#Инцидент
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