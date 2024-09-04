Свердловский облсуд вновь оставил под стражей главу филиала «Гортранса»

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
Как пояснили в пресс-службе областного суда, решение о содержании под стражей Хабарова до 30 октября оставили без изменений.
Экс-чиновника задержали осенью прошлого года. Глава филиала «Автобусные перевозки» обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Ему грозит теремное заключение на срок от 7 до 12 лет, а также штраф и лишение права занимать руководящие должности на срок до 10 лет. Следствие продолжается.
Ранее чиновнику и бизнесмену из Екатеринбурга дали 15 лет колонии на двоих за взятку.