Свердловский облсуд вновь оставил под стражей главу филиала «Гортранса»

Экс-чиновника задержали осенью прошлого года. Глава филиала «Автобусные перевозки» обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Ему грозит теремное заключение на срок от 7 до 12 лет, а также штраф и лишение права занимать руководящие должности на срок до 10 лет. Следствие продолжается.